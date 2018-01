Andy Najar openhartig na zijn operatie: "Ik had nooit mogen spelen tegen Bayern" Pieter-Jan Calcoen

21u04 2 Florian Van Eenoo photonews Andy Najar maakte op 18 december zijn wederoptreden bij de beloften van Anderlecht in Lokeren. Al heel snel moest hij gekwetst van het veld. Jupiler Pro League Kwetsbaar, maar tegelijk strijdvaardig. Zo presenteert Andy Najar (24) zich in zijn eerste interview sinds zijn operatie aan de hamstrings. "Ik heb gehuild."

"Ik had nooit mogen spelen tegen Bayern München." Middenin een gesprek met het Hondurese La Prensa weet Andy Najar maar al te goed dat hij in september in de Champions League onnodige risico's nam. De Hondurees was net fit na maanden revalidatie, maar ging desondanks in op de vraag van toenmalig trainer René Weiler om, enkele dagen na zijn rentree, aan te treden in Europa. "Ik heb mijn lichaam geforceerd, dat bleek in Bayern. Nadien wilde ik een operatie vermijden, maar vorige maand moest ik toch onder het mes aan de hamstrings. Het kon niet anders."

"Mentaal heb ik het moeilijk gehad", vervolgt Najar, die zich moet focussen op de voorbereiding van volgend seizoen. "Het is ongelofelijk zwaar om hulpeloos langs de zijlijn toe te kijken. Ik heb zelfs gehuild. Gelukkig was mijn familie er voortdurend om me te steunen. Het is voor mijn dochtertje dat ik me sterk probeer te houden - ik wil haar tonen dat vechtlust altijd loont."

In eerste instantie mikt Najar op een terugkeer bij Anderlecht. "Ik zou alles geven om terug op het veld te staan. Het is afwachten wanneer ik fit zal zijn - ik wil niks overhaasten -, maar momenteel verloopt mijn herstel goed. Ik heb in elk geval nooit aan opgeven gedacht. Integendeel zelfs: mijn dromen zijn intact. Zo wil ik op een dag nog steeds in de Premier League voetballen (in het verleden polste Arsenal, red.). Op een bepaald moment leek een toptransfer vanzelfsprekend, maar nu moet ik eerst opnieuw doen wat ik het allerleukste vind: voetballen."

Photo News