Anderlecht zonder Kompany op zoek naar eerste 9 op 9 in zeven maanden Redactie

25 oktober 2019

06u10 0 KAS Eupen EUP EUP 0 20u30 0 AND AND Anderlecht

6 op 6 moet 9 op 9 worden voor Anderlecht, vanavond op het veld van Eupen. “We moeten een reeks neerzetten”, aldus Anderlecht-coach Frank Vercauteren. Dat dat de laatste maanden moeilijk is, blijkt uit volgende statistiek: het is al van de laatste drie speeldagen van de reguliere competitie vorig seizoen (toen tegen Lokeren, Kortrijk en Oostende) geleden dat paars-wit nog eens drie duels op rij kon winnen. Als het een stimulans kan zijn: het RSCA-record is dertien zeges na mekaar, het dateert uit... 1964.

Vercauteren moet het am Kehrweg andermaal zonder Vincent Kompany doen. Op het veld althans, want de geblesseerde Rode Duivel gaat wel mee op afzondering. “Kompany blijft betrokken”, sprak Vercauteren. “Hij is een deel van het team, hij mag gewoon niet te snel terugkomen. Een datum kan ik er niet op plakken.” Kompany bezeerde zich in de bekerpartij op Beerschot aan de hamstring. Sindsdien werkt hij vooral individueel aan zijn herstel, op het oefenveld met de ploeg liet hij zich nog niet spotten door de fotografen. (PJC/JSe)