Anderlecht wil shoppen bij Coucke: Milic en/of Musona zijn het doelwit PJC/NVK/MJR/MVS/KTH/AR/KDZ/TTV

31 januari 2018

04u00 0 Jupiler Pro League Anderlecht wil Milic en/of Musona wegplukken bij het KV Oostende van toekomstige baas Marc Coucke. De ultieme climax van de meest ­absurde transferperiode in de ­geschiedenis van paars-wit.

Een maand lang is Anderlecht aan het spartelen op de transfermarkt. De nakende overname door Marc Coucke heeft de club in een houdgreep. Geld is er amper, versterking is broodnodig, terwijl om middernacht de poorten van de transfermarkt genadeloos sluiten.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Met zicht op de laatste rechte lijn manoeuvreert Anderlecht zich plots richting kust. Uitgerekend naar de ploeg van toekomstige overnemer Marc Coucke. Paars-wit heeft gesprekken aangeknoopt met twee spelers van KV Oostende: de linksvoetige centrale verdediger Antonio Milic, en de aanvallende middenvelder/spits Knowledge Musona. De twee spelers passen volledig in het profiel dat Anderlecht zoekt. ­Alleen blijft de vraag wat de licentiecommissie van de onderhandelingen denkt. Coucke mag voor 1 maart officieel geen knopen doorhakken voor Anderlecht, maar wel voor KV Oostende.

Dendoncker

En er staat vandaag nog een pak meer te gebeuren op Anderlecht. Zo klop ­Watford op de deur voor Leander ­Dendoncker. De voorbije weken had de omgeving van de verdedigende middenvelder rechtstreeks contact met ­Giampaolo Pozzo, eigenaar van de ­Londense club. Die beloofde een bod neer te leggen voor het einde van de mercato. Ook Everton en West Ham hadden dezelfde boodschap voor ­Dendoncker. Alleen was daar in de praktijk nog niets van te merken: tot gisteren was er nog geen concreet bod binnen in het Astridpark.

De contacten met Watford zijn de ­voorbije dagen alvast het meest intens ­geweest. Volgens onze informatie liepen er gisterenavond nog onderhandelingen. Al blijft Pozzo bedenkingen hebben bij de vraagprijs van meer dan 20 miljoen.

Lukebakio

In dat opzicht was de transfer van Dodi ­Lukebakio naar Watford gisteren een interessante wending. De vleugelaanvaller werd door Anderlecht verhuurd aan Charleroi. Eerst verkocht paars-wit gisteren Lukebakio voor minder dan 2 miljoen aan Charleroi. Daarop verpatste Charleroi op zijn beurt ­Lukebakio meteen aan Watford voor een ­bedrag rond de 8 miljoen. Deal­maker van die transfer was Mogi Bayat. ­Mogelijk kunnen de goede banden van Bayat met Watford én Anderlecht een transfer van Dendoncker nu in een stroomversnelling brengen. Alleen klonk het gisteravond via verschillende kanalen dat de makelaar zich nog niet gemengd had in het dossier-Dendoncker. Tot vandaag?

Massimo Bruno zou vandaag ook nog kunnen verhuizen. Na de deal met Lukebakio trekt niet toevallig Charleroi aan ­Bruno’s mouw.

Ondertussen doet Anderlecht er alles aan om toch nog een nieuwe club te vinden voor ­Lukasz Teodorczyk. Er zijn nog twee concrete pistes van kandidaat-huurders. Hamburg was eerder geïnteresseerd, maar vond Teo veel te duur.