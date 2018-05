Anderlecht wil Markovic houden én aast op Nkaka PJC/TTV

09 mei 2018

06u00 0 Jupiler Pro League Een aankoopoptie is er niet, maar dat houdt Anderlecht niet tegen. Paars-wit onderzoekt hoe het Lazar Markovic (24), gehuurd van Liverpool en een smaakmaker in deze play-offs, langer kan houden. "Ik heb al een eerste keer met Devroe gesproken", aldus Markovic’ makelaar Milos Malenovic.

"Na het seizoen volgt een nieuw onderhoud. ­Lazar is in elk geval gelukkig in Anderlecht." Wat eveneens in het voordeel van RSCA spreekt, is dat Liverpool ­weinig toekomst ziet in Markovic. Het staat open voor een definitieve transfer, op voorwaarde dat het een deel van de geïnvesteerde 25 miljoen euro kan ­recupereren. Een verlenging van de uitleenbeurt is moeilijker, want Markovic ligt nog maar één seizoen onder ­contract in de Premier League.

Anderlecht aast op Nkaka (KVO)

Paars-wit wil niet alleen KV Oostende-verdediger Antonio Milic overnemen, ook heeft het middenvelder Aristote Nkaka (22) op de radar. De Brusselaars zien in de belofteninternational een prima versterking in de breedte. Nkaka is een ‘balafpakker’ die ook centraal achterin kan spelen. Eerder dit seizoen haalde Luc Devroe als technisch directeur bij KVO de 22-jarige Belg op bij Moeskroen voor slechts 300.000 euro. Nkaka deed het de ­voorbije maanden goed, maar liet zich wel negatief opmerken door twee uitsluitingen. Bronnen melden dat Nkaka bij die transfer meteen de ­belofte kreeg om aan het einde van dit seizoen de overstap naar Anderlecht te mogen maken.