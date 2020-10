Anderlecht weigert tweede bod van meer dan 20 miljoen euro op Doku, gesprekken gaan door PJC

03 oktober 2020

13u23 48 Jupiler Pro League Anderlecht heeft ook een tweede bod op Jérémy Doku (18) geweigerd. De onderhandelingen met Rennes gaan wel voort.

Het is Rennes menens in de strijd om Jérémy Doku. De Franse club heeft nu al een tweede, verbeterd bod neergelegd in het Lotto Park. Het zou gaan om een bedrag boven de twintig miljoen euro, maar het komt nog niet in de buurt van de dertig miljoen euro waar Anderlecht op hoopt. RSCA weigerde dan ook.

Doku zelf is wel gecharmeerd door het project van Rennes, waar hij speelgaranties heeft en van de Champions League kan proeven, maar hij laat de ganse situatie op zich afkomen. Doku focust zich nu op de topper van morgenmiddag tegen Club Brugge.

Volgens onze informatie gaan de gesprekken met Rennes op clubniveau gewoon voort. Het valt niet uit te sluiten dat RSCA finaal plooit.

Lees ook: Anderlecht huurt Amerikaanse verdediger Matt Miazga voor één seizoen van Chelsea

Bekijk ook: Anderlecht weigert bod voor Doku

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)