Anderlecht walst over ontgoochelend Kortrijk Pieter-Jan Calcoen

19u55 0 Photo News Jupiler Pro League Het mag ook eens simpel gaan, toch? Tegen KV Kortrijk voetbalde Anderlecht vanaf minuut 1 in een zetel: 4-0. De hand van Hein is steeds zichtbaarder.

"Hello, Teo." Een uur voor de aftrap liepen we toevallig Lukasz Teodorczyk, spits-uit vorm en geschorst tegen KV Kortrijk, tegen het lijf aan de ingang van het stadion. Onze poging om vriendelijk te zijn, negeerde de Pool compleet. Misschien voelde Teodorczyk aan dat Anderlecht vroeg zou scoren en wilde hij absoluut daarom op tijd op zijn zitje plaatsnemen, waardoor hij geen seconde wilde verspillen om ons te groeten. In dat geval: 't is hem vergeven.



Het voorgevoel van Teodorczyk werkte alvast beter dan zijn neus voor goals: paars-wit kwám snel op voorsprong. Al in de eerste minuut kopte Sofiane Hanni richting de tweede paal, waar KV Kortrijk-linksachter Yevhenii Makarenko er niks beters op vond om de bal voorbij zijn eigen doelman te werken (1-0). Nog voor het kwartier zat de landskampioen helemaal op rozen: Massimo Bruno zette prima voor, Hanni kon niet missen voor de 2-0. Job done.



De match kabbelde nadien op en neer. KV Kortrijk probeerde wel, maar een freewheelend Anderlecht echt in de problemen brengen, lukte op geen enkel moment. Paars-wit beperkte zich dan weer tot speldenprikken. De mooiste mogelijkheid voor de pauze kwam op naam van Henry Onyekuru: zijn acrobatische omhaal ging net over.

Eindelijk nog eens een ruime zege

Wie een zweetgeur hoopte op te vangen, moest eigenlijk niet in het Astridpark zijn. Na de rust ging het gekabbel gewoon door. De man die zich nog het meest inspande, was Hein Vanhaezebrouck. Hij stuurde voortdurend bij en zwaaide met de armen. Met succes: Adrien Trebel maakte er 3-0 van, Harbaoui zette de 4-0 op het scorebord. Twee keer kwam de assist van Bruno, die ook op Moeskroen al zijn stempel drukte en tegen Bayern knap inviel. Het lijkt erop dat het jeugdproduct Vanhaezebrouck op rechts aan het overtuigen is.



Hetzelfde kan gezegd over Hein zelf en het Anderlecht-publiek: tegen KV Kortrijk was de steun negentig minuten lang positief en voetbalde paars-wit zich naar een makkelijke zege - voor het eerst sinds 18 december op Eupen won het nog eens met vier doelpunten verschil. In de jacht op de leider blijft het zo op schema. Chapeau, coach.

