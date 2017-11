Anderlecht walst over ontgoocheld Kortrijk Pieter-Jan Calcoen

19u55 0 Photo News Jupiler Pro League Het mag ook eens simpel gaan, toch? Tegen KV Kortrijk voetbalde Anderlecht vanaf minuut 1 in een zetel: 4-0. De hand van Hein is steeds zichtbaarder.

Eindelijk nog eens een ruime zege

Wie een zweetgeur hoopte op te vangen, moest eigenlijk niet in het Astridpark zijn. Na de rust ging het gekabbel gewoon door. De man die zich nog het meest inspande, was Hein Vanhaezebrouck. Hij stuurde voortdurend bij en zwaaide met de armen. Met succes: Adrien Trebel maakte er 3-0 van, Harbaoui zette de 4-0 op het scorebord. Twee keer kwam de assist van Bruno, die ook op Moeskroen al zijn stempel drukte en tegen Bayern knap inviel. Het lijkt erop dat het jeugdproduct Vanhaezebrouck op rechts aan het overtuigen is.



Hetzelfde kan gezegd over Hein zelf en het Anderlecht-publiek: tegen KV Kortrijk was de steun negentig minuten lang positief en voetbalde paars-wit zich naar een makkelijke zege - voor het eerst sinds 18 december op Eupen won het nog eens met vier doelpunten verschil. In de jacht op de leider blijft het zo op schema. Chapeau, coach.