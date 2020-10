Anderlecht-voorzitter Vandenhaute in Rennes voor transfer Doku: “Toont aan hoe hoog het water hen aan de lippen staat” PJC/TLB

03 oktober 2020

20u08 48 Jupiler Pro League Wouter Vandenhaute is in Frankrijk om met Stade Rennes te onderhandelen over de miljoenentransfer van Jérémy Doku (18). De Anderlecht-voorzitter werd gespot op de luchthaven Rennes-Bretagne.

Het is al een tijd duidelijk dat Rennes echt wel z’n zinnen heeft gezet op de jonge Rode Duivel. De Franse club legde al twee biedingen neer. Het zou daarbij gegaan zijn om een bedrag boven de twintig miljoen euro, maar dat kwam nog niet in de buurt van de dertig miljoen euro waar Anderlecht op hoopt.

Aan Wouter Vandenhaute om in Frankrijk het onderste uit de kan te halen. De voorzitter van RSCA vloog zelf, naar verluidt in een vliegtuig dat gestuurd werd door Rennes, naar de luchthaven in Saint-Jacques-de-la-Lande.

Wouter Vandenhaute himself in #Rennes voor het dossier-#Doku. https://t.co/6mcl0iKPmM Pieter-Jan Calcoen(@ PJCalcoen) link

Doku zelf is wel gecharmeerd door het project van Rennes, waar hij speelgaranties heeft en van de Champions League kan proeven, maar hij laat de ganse situatie op zich afkomen. Doku focust zich nu op de topper van morgenmiddag tegen Club Brugge. Het is sowieso de intentie dat hij die nog speelt.

Gilles De Bilde: “Het toont aan hoe hoog het water hen aan de lippen staat”

Waarom Doku nu verkopen? “Alles heeft te maken met de precaire financiële toestand waar Anderlecht zich in bevindt”, aldus VTM-analist Gilles De Bilde. “Ik herinner me dat Marc Coucke me begin dit jaar vertelde dat ze met een put zitten van 27 miljoen. Heel die coronatoestand heeft ervoor gezorgd dat de put alleen maar groter is geworden, blijkbaar maal drie.”

“Mocht Doku vertrekken, dan staat dat wel haaks tegenover de open brief die Anderlecht vorig jaar naar de supporters stuurde”, vervolgde De Bilde. “Paars-wit zei dat het binnen drie jaar wilde meedoen voor de titel. Maar als je je beste spelers gaat verkopen, dan ga je er niet geraken. Het toont aan hoe hoog het water hen aan de lippen staat.”

Is Doku 30 miljoen waard? “Veel geld in deze coronatijden. Jonathan David vertrok ook voor 32 miljoen naar Frankrijk. Oké, hij was wel topschutter, maar Doku is 18 en is net international. Logisch dat er veel interesse is. En als er dan een grote competitie komt aankloppen, is het heel moeilijk voor een Belgische club om ‘nee’ te zeggen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Doelman verkocht aan Chelsea

Rennes is ook goed aan het seizoen begonnen. Met 13 op 15 delen ze de leiding in de Ligue 1 met promovendus Lens, dat wel een match meer speelde. De club zag wel z'n eerste doelman Edouard Mendy naar Chelsea trekken. Rennes incasseerde 25 miljoen én kan dus ook rekenen op de vetpotten van de Champions League. Les Rennais hebben dus wel wat geld om te besteden...

Lees ook: Anderlecht huurt Amerikaanse verdediger Matt Miazga voor één seizoen van Chelsea

Áls #RSCA Doku verkoopt, dan is dat gewoon omwille van de economische realiteit. Op dit moment blijft het de bedoeling dat hij speelt op Club. Er is nog geen akkoord. Zie https://t.co/gaOltY5BIF. Pieter-Jan Calcoen(@ PJCalcoen) link

MERCATO 🚨 Ça brûle pour Jérémy #Doku au Stade Rennais : le président d’Anderlecht Wouter #Vandenhaute est venu en personne finaliser le transfert du jeune international belge de 18 ans. #SRFC pic.twitter.com/fMYVG5glml Aymeric Vigier(@ VigierAymeric) link

Bekijk ook: Anderlecht weigert bod voor Doku

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)