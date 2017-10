Anderlecht verspilt kostbare energie tegen Eupen, maar wint wel Pieter-Jan Calcoen

20u10 0 Photo News Jupiler Pro League Dit was niet nodig. Anderlecht had zichzelf op spaarmodus voorbij Eupen kunnen voetballen - aan de rust stond het al 0-3 na twee own-goals -, maar het liet de tegenstander alsnog in de match komen: 2-3. Paars-wit verspilde zo kostbare energie richting PSG.

Vooreerst dit: we snappen niet waarom het thuispubliek Henry Onyekuru op de korrel nam. Het is mede dankzij die jongen dat de fans van Eupen dit seizoen überhaupt nog eersteklassevoetbal mogen aanschouwen. Het sierde Onyekuru dan ook dat hij, ondanks de voortdurende fluitconcerten, niet juichte toen hij aan de basis lag van de 0-2. Zijn schot werd gestreeld door Wague, die zo zijn eigen doelman klopte.

Het was dan al het tweede eigen doelpunt van Eupen - hoeveel pech kun je hebben? Op het halfuur zwiepte Adrien Trebel - uitstekend op dreef onder Hein Vanhaezebrouck - een vrije trap voor doel, waar Mbaye Leye er ongelukkig zijn hoofd tegen zette. Van Crombrugge was kansloos. Nog voor de rust maakte Hanni er 0-3 van voor een niet al te geïnspireerd RSCA.

Aanvankelijk was het nochtans Eupen dat probeerde te charmeren, weliswaar zonder grote kansen, maar de intenties waren goed. De Panda's, knap bij de hand genomen door Leye en Afif, konden zelfs een strafschop claimen na handspel in de zestien. Scheidsrechter Boucaut zag er evenwel geen graten in.

Het sierde Eupen dat het ondanks die tussenstand het hoofd niet liet hangen in de tweede helft. Op het uur werd het ook voor die inzet beloond. En hoe! Aanvoerder Garcia - die man kan beter voetballen dan lopen - legde aan van buiten de zestien en zag zijn schot in de kruising belanden: 1-3. Een beauty, wat het geloof in een terugkeer helemaal deed terugkeren. Ei zo na was de aansluitingstreffer er ook, maar Blondelle trapte onbegrijpelijk van héél dichtbij tegen de paal. Die had misschien zelfs Teodorczyk nog gemaakt.

Toch kondigde het slot zich nog spannend aan. Eerst keurde de ref een doelpunt van Gerkens af omdat zijn schot afweek op Teodorczyk, die volgens de grensrechter buitenspel stond (wat niet het geval was). Aan de overzijde scoorde Ocansey wel: 2-3. Finaal moest de landskampioen zich dan toch nog inspannen, wat absoluut vermijdbaar was. Benieuwd wat de scout van PSG van deze winst vond...