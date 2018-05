Anderlecht verovert oninneembare Brugse burcht en gooit in opnieuw erg VAR-getinte topper titelstrijd helemaal open Wouter Devynck

06 mei 2018

16u59 0 Jupiler Pro League De steengoede statistieken kunnen de vuilbak in. Jan Breydel is niet langer een oninneembare burcht. Voor het eerst in 2,5 jaar thuis verloren. Een megakater die ook de titelstrijd weer nieuw leven in blaast. Nog twee - eigenlijk drie - punten voor, met nog drie matchen te gaan. Spannend!

Blauw-zwarte mensenzee vóór de match, toen de bus aan het stadion arriveerde. Andrenaline-junkies in de tribune voor de aftrap. Al verdween de opgepompte sfeer even toen aangekondigd werd dat de wedstrijd twintig minuten later zou starten. Een nieuwe regel als de communicatie tussen scheidsrechter en videoref niet naar behoren functioneert. Anderlecht kwam weer naar buiten om een tweede keer op te warmen, Club niet. Lag het daaraan dat de thuisploeg niet direct in zijn spel kwam?

Vanhaezebrouck verving overigens de geschorste Saief door Markovic en Ganvoula door Teodorczyk die op zijn beurt dan weer terugkeerde uit schorsing. Leko hield het bij één noodgedwongen wissel. De geblesseerde Limbombe werd vervangen door alleskunner Diatta. Daardoor kwam Cools in de ploeg als rechterflank. Deschacht had amper tijd om te genieten van zijn eerste seconden van zijn 600ste match, meteen kwam Diaby hem als een wildeman opjagen. Maar de eerste grote kans was voor Anderlecht. Nadat Vanaken verdacht was neergegaan in de zestien - maar niet gefloten door ref én niet gezien door videoref, redde Gabulov de meubelen in een één tegen één met Teo. Seconden later hield hij ook Markovic van een doelpunt. Een scenario dat zich op het halfuur opnieuw voordeed. Een 34-jarige Rus hield een 26-jarige Pool van de openingstreffer.

Het beeld van een oppermachtig Club in eigen huis was even ver weg. Want, al 48 thuismatchen was het ongeslagen en ook al 79 thuismatchen op rij minstens één doelpunt gescoord. Nakamba kwam dan toch dicht bij een goal met een ver schot dat Sels moest pakken. Mechele nog dichter met een knal van dicht op het lichaam van de Anderlecht-keeper. En even leek Diaby - hij stond al klaar aan de stip met de bal in zijn hand - nóg dichter te komen toen Visser paars-wit handspel zag. Gelukkig maar dat hij de videoref hoorde, die in zijn oortjes schreeuwde dat hij de beelden best nog eens opnieuw bekeek. Terecht, want de bal ging tegen de schouder van Josué Sa, die bovendien zijn arm tegen zijn lichaam hield. Visser corrigeerde en gaf gewoon hoekschop.

Corrigeren gebeurde niét in de 57ste minuut, toen Teo de bal dan eindelijk onder de oksel van een blunderende Gabulov schoot. Derde keer goede keer. Nochtans leek de Anderlechtspits nipt buitenspel te staan. Althans meer dan de close call van Diaby in Anderlecht-Club enkele weken geleden. Maar deze keer reageerde de videoref niet. Alsof de verwarring rond het VAR-systeem nog niet groot genoeg was. De Brugse fans gingen door het lint en het was niet van blijdschap.

Weg aura van onoverwinnelijke ploeg in eigen stadion ook. Ter informatie: de laatste ploeg die Club op eigen veld een nederlaag aansmeerde was... Anderlecht. Op 20 december 2015 werd het 1-4. Toeval bestaat niet. Een goed kwartier voor tijd - Dennis was er toen al ingekomen als derde spits in plaats van Cools, werd het 0-2. Vrijschop Kums, Dendoncker kopt door, Gabulov kan er niet bij en Morioka vanuit een ultrascherpe hoek via de paal in doel.

De wedstrijd leek afgelopen, tot Diaby tien minuten voor tijd de 1-2 maakte. Opnieuw voer voor discussie, want was de bal nu over de lijn of niet? Visser oordeelde van wel, de VAR volgde hem deze keer. Maar verder raakte Club niet meer. Einde verhaal. Toch voor deze match. Voor de titel blijft blauw-zwart in poleposition. Met twee punten voor op Anderlecht, eigenlijk drie. Maar een opdoffer is dit wel.

