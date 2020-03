Anderlecht vernedert zwak Essevee met 7-0 en blijft in de running voor play-off I OPI/NVE

21u48 18 Anderlecht AND AND 7 einde 0 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Anderlecht deed wat het moest doen tegen Zulte Waregem. Winnen. En dat deed het zelfs met grote 7-0 cijfers. Door de gemakkelijke en ruime overwinning blijft Paars-Wit in de running voor play-off 1.

Anderlecht hield het zakelijk. De spelers voerden hun taken naar behoren uit, maar kregen ook bitter weinig weerstand op hun bord van Zulte Waregem.

Spanning was er nooit. Na amper vijf minuten op de klok verschalkte Ewoud Pletinckx doelman Eike Bansen op voorzet van Francis Amuzu. Daarna hield Anderlecht de wedstrijd volledig in handen.

Na een sterke recuperatie van Peter Zulj zette Michel Vlap een tegenaanval op, die de Nederlander ook zelf afwerkte. Koelbloedig geplaatst naast Bansen, Vlap werd daarmee de clubtopschutter van Sporting.

Het was eigenlijk een wedstrijd die er nooit een was. Net na de rust lanceerde Vincent Kompany de pijlsnelle Jérémy Doku. De youngster kneep naar binnen en werkte door de benen van Damien Marcq af in de verste hoek. 3-0. Anderlecht hoefde zelfs niet door te duwen.

De 4-0 werd de thuisploeg zelfs op een plaatje aangeboden. Damien Marcq raakte een voorzet van Doku met de hand in de eigen zestien, en ref Verboomen wees naar de stip. Vlap verschalkte Bansen voor de tweede maal. Veel gemakkelijker moet het allemaal niet worden.

Het werd zelfs nog 7-0 na het tweede doelpunt van Doku en zelfs de derde van Vlap. Ook de ingevallen Nacer Chadli pikte nog zijn doelpuntje mee. Een verwenavond voor het thuispubliek, al waren die niet voltallig door het gesloten supportersvak achter het doel.

Nee, Anderlecht moest het gas nooit induwen. Het won wel opnieuw, net als tegen Eupen en Waasland-Beveren, maar erg moeilijk is dat nu ook weer niet. Door de overwinning tegen Zulte Waregem is Anderlecht nog steeds niet uitgeschakeld voor play-off 1, dat was het belangrijkste.