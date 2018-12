Anderlecht verliest op Cercle (2-1), fans roepen om ontslag Hein Pieter-Jan Calcoen & Yari Pinnewaert

16 december 2018

16u25 0 Cercle Brugge CER CER 2 einde 1 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Wéér verloren na dramatisch spel op Cercle (2-1), de Anderlecht-supporters zijn het stilaan beu. Ze vroegen het ontslag van hun coach: “Hein buiten!”

Pieter Gerkens is niet de lieveling van de achterban - te weinig Anderlecht-DNA. De staf denkt er (terecht, wat ons betreft) anders over, wegens altijd nuttig, werkend en vaak ook scorend. Zo ook vanmiddag op Jan Breydel: zijn 1-1 - een héérlijke volley in de verste hoek - komt terecht in onze top vijf van mooiste Anderlecht-goals dit seizoen.

Anderlecht mocht zich gelukkig prijzen dat het op dat moment überhaupt kón gelijkmaken. Cercle Brugge had immers nagelaten om de voorsprong uit te bouwen, na een vroeg openingsdoelpunt van Kylian Hazard. Zo kwam Cardona alleen voor doel, maar de aanvaller stiftte… naast - reuzekans, hoor. Na de 1-1 nam RSCA over, aan de rust stond het desondanks gelijk.

Vervolgens een opvallende wissel bij de pauze: Hein Vanhaezebrouck haalde Lokonga naar de kant voor de wederoptredende Cobbaut. Het gevolg was dat Heins beste aanvaller - Gerkens - een rij achteruit geschoven werd en centrale middenvelder werd, naast Kums. Maar wie moest nu voor het doelgevaar zorgen bij de bezoekers?

Het was in elk geval Cercle dat het beste uit de kleedkamer kwam en na een tussenkomst van de VAR ook een strafschop kreeg. Gianni Bruno twijfelde niet: 2-1. Nadien sloot de videoref wel de ogen toen Vitinho, die al een gele kaart gekregen had, vol op het scheenbeen van Cobbaut ging staan. De Anderlecht-fans vonden het geen excuus: “Hein buiten!”

Cercle bleef komen, twee keer via Hazard. Een schot ging net naast, Didillon pareerde een kopbal. Cardona miste op zijn beurt nog een keer: over. Mercier ging eveneens vergeefs zijn kans.

Anderlecht was nergens, maar er kwam hoop toen Omolo zeven minuten voor tijd zijn tweede gele karton onder de neus geduwd kreeg. Tegen tien zou het toch wel moeten lukken? Dat viel even tegen, zeg. Er kwam zelfs geen slotoffensief die naam waardig. Paars-wit blijft zo achter met 1/12, de kritiek zwelt aan, Cercle lijkt stilaan zeker van een verlengd verblijf in 1A.