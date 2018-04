Anderlecht terug naar af: tweede verlies op rij na Genkse goals van Ndongala en Trossard Pieter-Jan Calcoen

21 april 2018

22u29

Bron: Eigen berichtgeving 194 Jupiler Pro League De titel wás al weg. Als Anderlecht zo voortdoet, is ook de tweede plek dat straks. Het was te weinig, daar in Genk, en dus was er de tweede nederlaag op rij: 2-1.

"Potaarde", noemde een insider uit het voetbal bij de rust het gros van de Anderlecht-spelers. Wie hij niet in die categorie durfde te plaatsen, was Lazar Markovic - een mooie bloem tussen het onkruid.

Geld is niet alles - anders zou dat betekenen dat Nicolae Stanciu een wereldvoetballer is -, maar het zegt toch iéts. Wel, Liverpool had geen vliegje in de ogen toen het besloot 25 miljoen euro op tafel te leggen voor Markovic. De jongen ziet het en kan het ook nog eens uitvoeren. Daarnaast in zijn arsenaal: dribbels, techniek, snelheid en blijkbaar rust voor doel. Toen hij in minuut twintig oog in oog met Vukovic verscheen, werkte hij keurig af voor de 1-1.

Of het nu Stijn, Mil of Arie is: élke Anderlecht-liefhebber moet van deze Markovic houden. Hij is misschien niet altijd fit, maar wel een meerwaarde. Koesteren, die ket met de lange manen, zeker als de anderen ondermaats zijn.

Vroege openingstreffer van Ndongala

De avond - heerlijk zonnetje en een sfeerloos stadion incluis - was nochtans slecht begonnen voor de landskampioen. Meteen na het eerste fluitsignaal dook Matz Sels met de voeten naar een voorzet. Hij miste evenwel zijn interceptie, net zoals op Standard vorige week, waarna Ndongala kon profiteren voor 1-0. Eerlijk is eerlijk: Sels hield paars-wit nadien wel recht met prima reddingen. Genk kende ook ongeluk, toen Malinovskyi de paal trof.

Het moet daarbij gezegd: gezien die man minder - Teodorczyk stond wel op het veld, maar had net zo goed thuis kunnen blijven - hield Anderlecht degelijk stand. Alleen kreeg het het na de pauze steeds moeilijker, ook al omdat Markovic en de jonge Saelemaekers stilaan op hun adem trapten. Onvermijdelijk volgde dan ook de tegentreffer, na een knappe collectieve aanval, via Trossard (die zien we ook graag bezig): 2-1.

Per ongeluk kreeg Teodorczyk dan toch nog de bal op zijn hoofd. Een kans die normaal gezien de 2-2 had moeten opleveren - missen was moeilijker dan scoren -, maar de Pool koos toch voor optie twee. Ook een tweede mogelijkheid liet hij stomweg liggen. De Genk-fans vonden dat zo grappig dat ze Teo's naam scandeerden. De aanvaller bedankte met kushandjes - het beste dat we van hem gezien hebben in Limburg. Armoe troef.

Videoref grijpt alweer in

Aan de overzijde annuleerde Dierick een strafschop op aanraden van de videoref. In deze play-offs is er geen match zonder ingrijpen van de VAR. Grapje: bij de volgende Gouden Schoen staat hij misschien wel in de top tien.

Weinig spelers van Anderlecht zullen dan het podium op mogen. Het was te weinig, ondanks die poging tot slotoffensief, met die 2-1 tot gevolg. Mocht Hein Vanhaezebrouck met dít team tweede worden, dan zou dat straf zijn. O ja: proficiat met de landstitel, Club Brugge.