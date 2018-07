Anderlecht sluit Santini in de armen: Kroaat zorgt met hattrick mee voor zege tegen Kortrijk PJC & MDB

28 juli 2018

19u53 11 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 4 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Het leek wel een extra oefenmatch voor een fris voetballend Anderlecht: 1-4 op KV Kortrijk. In de lijn van heel RSCA maakte Ivan Santini indruk: hij scoorde drie keer.

In de perszaal van het Guldensporenstadion hangt een foto van een juichende ex-speler Ivan Santini. Bij KV Kortrijk wist men dus dat de nieuwe aanvaller van Anderlecht het doel weet staan, maar toch liet de defensie de Kroaat vrij in minuut drie. De gevolgen bleven niet uit: 0-1, na een kopbal. Santini juichte niet.

Dat deed Marc Coucke op de tribunes wel. Voor de aftrap al was hij in opperbeste sfeer, toen hij de supporters ging groeten. Tijdens de match werd zijn glimlach alleen maar groter. Het opgefriste Anderlecht, in vergelijking met de laatste competitiematch van vorig seizoen met acht nieuwe namen, charmeerde. Achterin was jeugdproduct Bornauw betrouwbaar, op het middenveld was Makarenko sterk en voorin scoorden de spitsen meteen bij hun officiële debuut: na Santini ook Landry Dimata.

Net na het halfuur was het een mooie goal van de Wolfsburg-huurling. Een voorzet met links van Saelemaekers werkte hij duikend binnen met het hoofd: 0-2. Tussendoor kwam KV Kortrijk, dat met Mboyo en Kanu in de basis nooit kon dreigen, goed weg toen een inzet van Bornauw van dichtbij gekeerd werd.

Dat dat derde doelpunt er toch kwam, was niet meer dan normaal: zo groot was het kwaliteitsverschil. Dimata miste zijn schot, maar leverde zo de perfecte assist voor Santini, die meteen na de pauze voor zijn tweede van de avond tekende: 0-3. Glen De Boeck dook diep weg in de dug-out - Kortrijk wacht een moeilijk jaar.

Dat illustreerden ook de stewards op een pijnlijke manier. Toen een RSCA-fan na de 0-4 van alweer Santini - héérlijke lob - het veld opliep, kregen de mannen in oranje vesten hem maar niet te pakken. Tot twee keer toe werd er een sliding ingezet: tevergeefs. Na een knuffel met Trebel verliet de supporter dan maar spontaan het terrein.

De owngoal van Vranjes was er enkel één voor de statistieken. KV Kortrijk één. Anderlecht vier. Die cijfers zeggen eigenlijk alles.