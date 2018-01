Anderlecht scoort niet tegen Heerenveen (0-0) Pieter-Jan Calcoen in Spanje

16u33 21 Photo News Ook Amuzu kwam niet tot scoren. Jupiler Pro League Tegen FC Utrecht werd het een spektakelstuk met zeven goals, maar vandaag bleef Anderlecht op 0-0 steken tegen Heerenveen. Het moet gezegd: voor de pauze was paars-wit dominant.

Hein Vanhaezebrouck heeft stilaan een vast elftal in zijn hoofd. Net als tegen FC Utrecht gisteren startte hij vanmiddag in La Manga tegen de Nederlandse middenmoter Heerenveen met een team dat een typeploeg zou kunnen zijn. Paars-wit begon dan ook goed in winderige omstandigheden, met kansen voor Gerkens, Trebel en Teodorczyk, maar scoren lukte hen niet. Dat deed Sá wel, alleen stond hij buitenspel. Heerenveen kon amper dreigen, ook al omdat Dendoncker opnieuw erg secuur was. Déze speler mag RSCA niet laten gaan.

Photo News Kenny Saief.

Na de pauze - toeschouwer Miroslav Klose vertrok overigens na 45 minuten - vielen er nauwelijks kansen te noteren. Eerlijk is eerlijk: de weersomstandigheden waren niet ideaal waren om goed voetbal te brengen. Dauda kreeg wel nog een prima mogelijkheid, maar hij was evenmin een toonbeeld van efficiëntie. Het bleef zo 0-0, morgen vliegt RSCA terug naar België na een geslaagde stage op Spaanse bodem.

BELGA Een gehavende Gerkens.

ANDERLECHT: Boeckx (70' De Jong); Sá (46' Spajic), Dendoncker (70' Saelemaekers), Deschacht (70' Dante); Chipciu (46' Appiah), Kums (70' Corryn), Trebel (70' Kayembe), Saief (70' Amuzu); Gerkens (70' Bruno), Hanni (70' Dauda), Teodorczyk (46' Ganvoula)

Photo News Massimo Bruno probeert zich een weg te banen.

