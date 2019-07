Anderlecht polste naar Juve-sensatie Moise Kean: Kompany wil complete spits Pieter-Jan Calcoen

30 juli 2019

06u09 5 Jupiler Pro League Hebt u nog wat centjes op overschot? Anderlecht kan ze wel gebruiken. Het profiel dat RSCA voorin zoekt, blijkt erg duur.

Naar verluidt zijn ze in Turijn nog aan het bijkomen van het lachen. Een paar weken geleden heeft Anderlecht vrijblijvend gepolst naar Moise Kean, die als negentienjarige zowat alle records bij Juventus gebroken heeft. Paars-wit wilde Kean huren, Juventus was enkel bereid mee te werken aan een lucratieve definitieve transfer, waardoor het nooit tot concrete onderhandelingen kwam. Maar het toont wel aan waar de lat ligt in de zoektocht naar een spits. Hoog.

De wedstrijd tegen KV Oostende - veel kansen, evenveel missers - heeft andermaal aangetoond dat Anderlecht een nieuwe negen nodig heeft. Pieter Gerkens depanneert weliswaar verdienstelijk op een positie die niet de zijne is, maar zelfs op korte termijn is die invulling niet houdbaar. Omdat daarnaast Nany Dimata en Isaac Kiese Thelin nog out zijn, moet paars-wit verplicht de markt op. Alleen stuit het daarbij telkens weer op dezelfde obstakels.

Lege spaarpot

De eerste is de verlanglijst van Vincent Kompany. Hij wil een complete aanvaller. Het moet een speler zijn die diepgang en snelheid biedt, maar tegelijk de lichaamsbouw heeft om als aanspeelpunt te dienen. Ook moet hij goed zijn in de combinaties en, zo zeggen makelaars die het huis kennen, “het moet ene zijn die scoort”. Die kwaliteit is prioritair. Waarop de zaakwaarnemers: “Iedereen in het internationale voetbal weet dat dat bijna niet te betalen is.”

Daarmee zijn we meteen bij het tweede probleem van paars-wit aanbeland: de spaarpot is grotendeels leeg - het gevolg van een seizoen zonder Europese deelname. Onder de fans leeft de hoop dat de verkoop van Ivan Santini aan het Chinese Jiangsu Suning voor vijf miljoen euro dat euvel verhelpt, maar in de categorie waarin Anderlecht speurt, liggen de prijzen minstens de helft hoger. En aangezien Kompany - terecht - niet wil inboeten op kwaliteit...

Queeste

Op Neerpede heeft de jacht op een spits de laatste maanden sowieso veel weg van een queeste. Het begon in januari, toen de Argentijn Facundo Ferreyra van Benfica in extremis afhaakte. In mei onderhandelde Michael Verschueren dan weer met Dieumerci Mbokani, maar de sportief manager scheepte de Congolees finaal af met de boodschap dat zijn loon (meer dan één miljoen euro netto) niet in verhouding zou staan met zijn voorziene rol als wisselpion. In de marge informeerde technisch manager Frank Arnesen naar Vincent Janssen van Tottenham, ook hij verdiende te veel. Bovendien ontbrak het hem aan matchritme.

Het maakt dat Anderlecht de competitie opende met een middenvelder als diepste man. Maar als het van Verschueren afhangt, is dat slechts een tijdelijke oplossing. Hij wil voor de start van het vierluik Genk-Standard-Antwerp-Club op 23 augustus het spitsendossier afronden. Hoe moeilijk het zich ook aankondigt.