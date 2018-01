Anderlecht plukt Saief weg bij Gent Pieter-Jan Calcoen & Niels Poissonnier

18u06 775 Photo News Kenny Saief (rechts) in duel met Kyle Walker (toen nog bij Tottenham) in de Europa League, vorig jaar. Jupiler Pro League Van een straffe transfer gesproken. Anderlecht haalt linkerflankspeler Kenny Saief (24) bij AA Gent. De onderhandelingen naderen zijn einde, met andermaal een sleutelrol voor Mogi Bayat.

Kenny Saief: dat wordt de opmerkelijke eerste aanwinst van Anderlecht. In de zoektocht naar een vervanger voor de geblesseerde Onyekuru grijpt Hein Vanhaezebrouck terug naar een oude bekende. Eén die hem mee kampioen maakte bij de Buffalo’s en een sterkhouder was in de historische Champions League-campagne in 2015-2016.

Saief kende tot dusver een ongelukkig seizoen bij AA Gent. De Amerikaanse international liet zich in juli in Israël opereren aan pubalgie, maar liep nadien een infectie op en belandde in het ziekenhuis. Sinds bijna twee maanden is hij weer fit. Alleen komt hij onder Yves Vanderhaeghe amper nog aan spelen toe - hij zit aan slechts 56 minuten in de competitie, door de heropflakkering van Simon. Bovendien komt Saief beter tot zijn recht in het 3-4-3-systeem van zijn gewezen en toekomstige coach: Vanhaezebrouck.

Minstens even opmerkelijk als de transfer zelf is de rol van Mogi Bayat. De makelaar is de man die deze overstap tot stand aan het brengen is. Dat doet hij in samenwerking met Dudu Dahan, de vaste makelaar van Saief. De roddels dat Bayat dus niet langer bij het transferbeleid van Anderlecht betrokken zou worden, zijn dus uit de lucht gegrepen.

Photonews Saief met Hein Vanhaezebrouck.

REUTERS