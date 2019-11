Anderlecht ontsnapt tegen Cercle: na ingrijpen VAR wint het met 2-1 YP/PJC

03 november 2019

16u24 6 Anderlecht AND AND 2 einde 1 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Het was bibberen tot het einde. Tegen uitgerekend Cercle, zeg. Maar Anderlecht won wel, mede dankzij de videoref: 2-1. Een deugddoende overwinning.

De wedstrijd leek gespeeld. 2-0 na nog geen twintig minuten. Eerst had Roofe een penalty omgezet die hij zelf afgedwongen had, nadien verdubbelde Saelemaekers de voorsprong. Maar toch was één zondagsschot - nu ja, de volley van Hoggas ging wel heerlijk binnen - genoeg om Anderlecht aan het twijfelen te krijgen. Again.

Het is een fenomeen dat dit seizoen meer regel dan uitzondering is bij Anderlecht. Het was bijvoorbeeld zo op de openingsspeeldag tegen KV Oostende, maar ook tegen KV Kortrijk, Beerschot en zelfs tegen STVV. En nu dus tegen rode lantaarn Cercle Brugge: Anderlecht had volledige controle na een terechte 2-0-tussenstand, maar raakte uit het niks snel de pedalen kwijt.

Na de pauze ging Anderlecht op zoek naar de bevrijdende 3-1. Er waren onder meer pogingen van Sambi Lokonga en Vlap, maar tegelijk bleef het opletten voor de tegenprikken van Cercle. Zo moest Van Crombrugge tot twee keer toe redding brengen op een pegel van de ingevallen Lyle Foster. Het park bibberde. Ook al omdat Anderlecht bleef klungelen met de kansen en de bonus dus miniem bleef.

Cercle kwam effectief op 2-2. Foster gleed binnen, maar na lang overleg met VAR Wesley Alen en een blik op het scherm oordeelde Laforge dat er een overtreding op Van Crombrugge was geweest. Geen gelijkmaker bijgevolg, Anderlecht mocht in deze fase van geluk spreken. En ook een paar minuten later kwam het goed weg. Nadat de ingevallen Zulj bijna gescoord had, had Foster dat aan de overzijde altijd moeten doen - hij kopte onbegrijpelijk naast. Het was voor paars-wit aftellen naar het einde…

Het zou absoluut niet correct zijn om te verkondigen dat Anderlecht onverdiend won, maar dat het zweette tegen de nummer laatst, dat is wel een feit. En dat zou eigenlijk niet mogen, toch? Het zal beter moeten, wil Anderlecht vrijdag aan de Gaverbeek tegen Zulte Waregem voor de achtste match op rij ongeslagen blijven.

