Anderlecht ontsnapt tegen Cercle: gelijkmaker van Bruggelingen afgekeurd na tussenkomst VAR TLB

03 november 2019

Het Lotto Park haalde opgelucht adem, diep in de tweede helft van Anderlecht. Scheidsrechter Nicolas Laforge keurde iets minder dan twintig minuten voor affluiten immers de gelijkmaker van Cercle af. Panzo pakte uit met een scherpe voorzet richting eerste paal, waar Foster Anderlecht-doelman Van Crombrugge verraste en de gelijkmaker in doel leek te glijden. Léék, want de ingevallen spits beging een overtreding op Van Crombrugge, zo merkte Laforge op na tussenkomst van de VAR. De scheidsrechter keurde daarom de 2-2 af. Een terechte beslissing?