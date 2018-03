Anderlecht niet gespaard richting play-off 1: "Als het rommelt boven je hoofd, kan je zelf niet presteren - maar ze zijn wel enigen die voor spanning kunnen zorgen" De voetbalredactie

30 maart 2018

07u00 0 Jupiler Pro League Vanavond wordt met Standard - Charleroi play-off 1 afgetrapt. Wij blikken met enkele prominenten in het voetbal aan de hand van vijf onderstaande vragen al even vooruit. Over de toekomstige kampioen zijn ze het eens, over wie het moeilijk kan krijgen en wie er kan verrassen zijn de meningen verdeeld.

Eric Van Meir: "Veel is er nog niet veranderd bij Anderlecht"

1. Welke speler was de beste in de reguliere competitie?

"Ruud Vormer. Niet alleen met zijn statistieken stak hij er bovenuit, maar hij heeft ook de leiderscapaciteiten en is het hart van de ploeg. Zijn waarde voor Club is enorm en die Gouden Schoen was niet meer dan verdiend. Akkoord, daarna volgde een kleine terugval maar dat was niet meer dan logisch. Je leeft naar iets toe en dan treedt er daarna toch altijd enige vorm van verzadiging op. Maar nu hij een tweetal weken rust heeft gehad, denk ik dat hij er weer helemaal zal staan."

2. Welke speler bleef het meest onder de verwachtingen?

"Als ploeg had je van Anderlecht veel meer verwacht na de titel. Al zijn er, belangrijk, wel verzachtende omstandigheden met die overname. Dat draag je mee als speler. Als het rommelt boven je hoofd, kan je zelf niet presteren. Wanneer ik zeg dat rust Vormer goed zal gedaan hebben, durf ik niet te zeggen dat dit voor Anderlecht ook het geval zal zijn. Coucke is nu wel de nieuwe voorzitter, maar veel is er nog niet veel veranderd. Al is het voor de spanning in de play-offs wel te hopen dat Anderlecht er gaat staan. Want ik denk wel dat zij de enige uitdager van Club zijn."

"Als je het individueel bekijkt had je natuurlijk veel meer verwacht van Kums en Dendoncker. Al wil ik dat niet overroepen. Het kan niet zijn dat een Kums, ex-sterkhouder van Gent, er twee jaar later niets meer van kan. Dat ben je niet zomaar kwijt. Ik hoop voor beiden dat ze beter voor de dag komen in de play-offs."

3. Welke club zou het wel eens moeilijk kunnen krijgen?

"Charleroi is heel seizoen lang de enige uitdager naar Club toe geweest, ook al bleef de kloof in punten groot. Ongelofelijk chapeau wat Mazzu doet: ondanks het grote spelersverloop telkens play-off 1 spelen, dat is gewoon knap. Maar de hele kleine kern gaat hen parten spelen. Ik denk ook dat ze al gewoon tegen hun plafond zitten. Thuis zal het nog wel lukken met dat publiek erachter en Charleroi blijft een lastig ploeg om tegen te spelen met hun goeie organisatie, maar ik zie ze het andere ploegen niet moeilijk maken."

4. Welke speler kan er voor een positieve verrassing zorgen?

"Mehdi Carcela. Het blijft een raar gegeven dat hij in het buitenland nooit is doorgebroken na wat hij in België al laten zien heeft. Zijn laatste tien matchen waren heel hoopgevend. Nu kan Standard in aanvallend opzicht alle ploegen pijn doen. Als je beschikt over én Edmilson én Mpoku én Emond én Carcela, dan heb je veel aanvallende opties. Dat aanvallende geweld kan verrassen en het verschil maken."

5. Wie wordt er kampioen?

Club wordt sowieso kampioen. De vraagtekens bij Anderlecht zijn veel groter dan die bij Club. Ga er maar eens aan staan: zes punten goedmaken in de play-offs. Club zal misschien ook nog wel een dipje krijgen, maar ik zie geen andere club een quasi perfect parcours afleggen. Als Club ook maar een beetje zijn normale niveau haalt, kan niemand hen nog bijhalen."

Eddy Snelders: "Benieuwd naar wat Marin kan"

1. Welke speler was de beste in de reguliere competitie?

“Ruud Vormer. De Nederlander zakte wat weg nadat hij de Gouden Schoen heeft gekregen, maar dat is geen schande. Tot en met januari voetbalde hij indrukwekkend: kilometers malen, scoren en vooral veel assists geven. Samen met Hans Vanaken heeft hij een gigantisch aandeel in de leidersplaats van Club.”

2. Welke speler viel er het zwaarst tegen?

“Ik twijfel tussen Lukasz Teodorczyk en Sven Kums. Ik zal het op de middenvelder houden, omdat hij echt wel héél ver onder de verwachtingen is gebleven. Kums moest de man worden die Anderlecht weer zou laten voetballen, maar hij is helemaal niet te vergelijken met de man die AA Gent kampioen maakte. Ook de komst van Vanhaezebrouck, toch de trainer die hem door en door kent, bracht geen soelaas.”

3. Welke club zou het weleens moeilijk kunnen krijgen en waarom?

“Charleroi. Ze zijn heel slecht bezig na nieuwjaar, tot frustratie van Felice Mazzu, en ik verwacht dat die lijn zich zal doortrekken naar de play-off 1. Bovendien zitten op de Carolo’s na alle G5-clubs in play-off 1, ook dat is geen cadeau.”

4. Welke speler kan er voor een positieve verrassing zorgen?

“Ik ben benieuwd wat Razvan Marin zal kunnen uitrichten. Marin is een heel goede voetballer, die zich onder Sa Pinto ook goed ontwikkeld heeft. Het wordt enkel afwachten of de spelers van Standard zich zullen kunnen opladen na de gewonnen bekerfinale.”

5. Wie wordt kampioen?

“Club Brugge kan enkel van zichzelf verliezen. Ze beginnen met zes punten voorsprong en drie thuismatchen op de eerste vier speeldagen aan play-off 1. Dat zou moeten volstaan. De voorbije maanden liep het allemaal wat minder, maar ze hebben nu twee weken gehad om de batterijen weer op te laden. Ik verwacht dat de mannen van Ivan Leko zich niet meer zullen laten verrassen.”

Patrick Vervoort: "Morioka kan belangrijke rol spelen"

1. Welke speler was de beste in de reguliere competitie?

“Dat zal Ruud Vormer zijn. Hij heeft constant gepresteerd en ook de Gouden Schoen gewonnen.”

2. Welke speler bleef het meest onder de verwachtingen?

“Lukasz Teodorczyk dan. Hij is toch blijven sukkelen. De opflakkering van de laatste weken weegt niet op tegen dat jaar dat hij na zijn geweldige start bijna niets heeft gedaan. Als hij het vertrouwen van de laatste tijd kan behouden, dan zie ik het wel gebeuren dat hij zijn vorm doortrekt in play-off I. Anderlecht zit ook weer een beetje in een positieve flow. Als ze dat kunnen meenemen naar de play-offs dan kan het nog wel spannend worden.”

3. Welke club zou het wel eens moeilijk kunnen krijgen?

“Racing Genk denk ik. Ze hebben zich ook maar net geplaatst. Standard had het ook moeilijk, maar die zitten ook wel in een positieve flow. Zij hebben dan ook de beker gewonnen tegen Genk. Dus ik denk dat Genk het nog moeilijk zal krijgen. Philippe Clement heeft er al goed werk geleverd, maar het is een titanenwerk. Dat kan je niet op enkele maanden oplossen. Als hij naar volgend seizoen toe de voorbereiding kan beginnen met de spelers die hij wil en heeft, dan zal het een stuk beter gaan.”

4. Welke speler kan er voor een positieve verrassing zorgen?

“Misschien Ryota Morioka. Dat is een geslaagde transfer geweest van Anderlecht en hij kan misschien een belangrijke rol spelen in de play-offs. Als bepalende speler die het eventueel nog spannend kan maken.”

5. Wie wordt er kampioen?

“Ik denk wel dat Club Brugge kampioen wordt. Met zes punten voorsprong op Anderlecht is de kloof wel heel groot. Ze hebben een heel goed elftal. Ze hebben het wel even moeilijk gehad na de winterstop, maar ik denk wel dat het zal lukken.”