Anderlecht neemt afscheid van clubicoon Pierre Hanon 22u36 0 RSC Anderlecht Pierre Hanon. Jupiler Pro League Anderlecht-icoon Pierre 'Poep' Hanon is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft paars-wit vanavond bekendgemaakt.

Hanon, die zowel centraal op het middenveld als in de verdediging uit de voeten kon, was een jeugdproduct van de Brusselaars en speelde tussen 1954 en 1970 404 wedstrijden in de eerste ploeg. Daarin maakte hij 41 doelpunten. Met RSCA verzamelde hij negen landstitels, een record dat hij deelt met Jef Jurion.



Vlak na de Tweede Wereldoorlog sloot Hanon zich aan bij Anderlecht. Hij maakte zijn debuut bij de eerste ploeg toen hij 18 jaar oud was. "Hij combineerde het voetbal met een job bij de groendienst van de gemeente Anderlecht, en maakte deel uit van de ploeg die de eerste Beker van België uit de clubgeschiedenis binnenhaalde", zo meldt paars-wit.



Na zijn periode bij Anderlecht verdedigde Hanon nog de kleuren van Cercle Brugge (1970-73) en Bergen (1973-74). Bij de nationale ploeg verzamelde hij 48 caps. Hanon coachte Bergen nog een seizoen (1974-75), waarna hij terugkeerde naar Anderlecht. Hij was er een tijd jeugdtrainer en vervulde ook enkele scoutingsopdrachten voor de club.



"De volledige paars-witte familie wenst de vrienden en familie van Pierre Hanon haar diepste medeleven en steun over te maken. Rust in vrede, Pierre 'Poep' Hanon", zo klinkt het op de clubwebsite.

