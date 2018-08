Anderlecht na 43 jaar Adidas straks in Joma-shirts: "We gaan ook de fans overtuigen"

Frank Dekeyser Mathieu Goedefroy en Jan Mosselmans

28 augustus 2018

09u01 0 Jupiler Pro League "De duurste deal in de geschiedenis van het Belgische voetbal", zegt Luc Devroe. Het Spaanse Joma vervangt adidas vanaf volgend seizoen als shirtsponsor. Een kledijrevolutie in Anderlecht - het is eens iets anders. De kritiek van de fans nemen ze erbij.

"Ons paars-wit hart bloedt." Frank Basters zucht. De Senior PR-manager van Adidas Benelux heeft het er moeilijk mee dat Anderlecht vanaf volgend seizoen na een contract van 43 jaar niet langer in zee gaat met het wereldbekende sportmerk. "We hadden nochtans de intentie om er uit te geraken. Het is doodzonde. We hebben een bedrag geboden dat Anderlecht niet goed genoeg vond, zij hebben dan een keuze gemaakt. Zo is het nu eenmaal. Wij blikken alleszins met warmte en respect terug op de afgelopen jaren. En wie weet wat er in de toekomst nog kan."

