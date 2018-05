Anderlecht-middenvelder Sven Kums: "Nog drie matchen volle bak knokken" AB

08 mei 2018

15u04 0 Jupiler Pro League "Iedereen is klaar voor de uitdaging." Op drie speeldagen van het einde laat Sven Kums (30) zijn licht schijnen over de overwinning tegen Club Brugge én de komende clash tegen Standard.

Anderlecht neemt het donderdag in eigen huis op tegen het sterke Standard. Wie verliest, ligt uit de titelrace, zoveel is duidelijk. Middenvelder Sven Kums verwacht alvast een aartsmoeilijke wedstrijd tegen dé ploeg van play-off 1. "Standard heeft veel kwaliteiten en ze kunnen individueel het verschil maken. Of ze het beste team zijn? Goh... uiteindelijk zal de beste ploeg landskampioen worden."

Zondag won paars-wit met 1-2 op het veld van Club Brugge. Voor blauw-zwart was het de eerste thuisnederlaag in 2,5 jaar. "Ik denk dat we goed gespeeld hebben tegen Club, we hebben gedaan wat de coach van ons verlangde", aldus Kums. Na de overwinning waren er euforische taferelen te zien in de kleedkamer van de Anderlecht, er lijkt weer schwung in het elftal te zitten. "Maar de sfeer zit al heel het seizoen uitstekend hoor", zegt Kums tijdens de wekelijkse persbabbel. "Er zijn nog drie wedstrijden waarin we volle bak moeten knokken. Iedereen is klaar voor die uitdaging."