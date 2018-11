Anderlecht, met Trebel en in 4-3-3, wint al bij al vlot op Beveren Pieter-Jan Calcoen en Manu Henry

04 november 2018

19u53 2 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 2 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Anderlecht weet weer wat winnen is. Na drie matchen zonder klopte paars-wit (in 4-3-3 en met Trebel) makkelijk Waasland-Beveren: 1-2.

Het kan verkeren. Drie dagen nadat aangekondigd was dat Adrien Trebel een operatie aan de buikspieren zou ondergaan, stond de Franse middenvelder op de Freethiel gewoon in de basis. Dat was verrassing 1 bij Anderlecht.

Verrassing 2: het spelsysteem. Hein Vanhaezebrouck staat bekend om zijn 3-4-3 - in tijden van malaise verklaarde hij reeds dat het “niet aan de formatie ligt” -, maar nu paste hij toch aan. Een 4-3-3, zowaar - wie had dat gedacht?

Dat liep trouwens niet verkeerd, tegen een weliswaar onmondig Waasland-Beveren. Anderlecht speelde volwassen, monopoliseerde de bal en kreeg ook kansen. Zo kopte een ijverige en vrijstaande Dimata te makkelijk over.

Het was slechts uitstel. In de zestien zocht en vond Dimata het been van Verstraete, waarna Laforge floot: penalty. Dimata zelf zorgde vanop de stip voor 0-1. Tot aan de rust wilde paars-wit vervolgens niet meer, Waasland-Beveren kón niet beter.

Na de pauze hetzelfde spelbeeld. De thuisploeg had een goeie Debaty nodig om een dubbele achterstand te vermijden. De doelman pakte met knappe reddingen uit op pogingen van Bornauw en Gerkens, aan de overzijde was Didillon zo goed als werkloos. Met die 0-1 bleef het evenwel opletten voor Anderlecht…

Zeker omdat Antonio Milic met nog twintig minuten te gaan zijn tweede gele kaart kreeg: de recordkampioen plots met tien. Je voelde meteen dat het geloof bij Waasland-Beveren een boost kreeg: zouden zij alsnog aanspraak kunnen maken op een punt?

Het antwoord was ‘neen’. Anderlecht zelfs nog een tweede doelpunt scoren: Trebel maakte op de counter de 0-2. Toch was het nog even opletten na een eigen treffer van Sanneh (1-2), maar Waasland-Beveren kon echt geen aanspraak maken op een gelijkspel. Dat kreeg het dan ook niet: dit wordt een lang seizoen.