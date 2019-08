Anderlecht met 4-2 onderuit bij Kortrijk, Kompany blijft achter met 2 op 12 LUVM/DMM

17 augustus 2019

19u51 168 KV Kortrijk KVK KVK 4 einde 2 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Arm Anderlecht. Na een goede eerste helft leek Vincent Kompany met zijn team op weg naar een makkelijke eerste zege, na een spectaculaire tweede 45 minuten droop de recordkampioen met een pijnlijke tweede nederlaag af. Anderlecht zit onderin het klassement in zware problemen met 2 op 12, het is sinds het seizoen 1998-99 geleden dat de Brusselaars nog met die oogst aan het seizoen begonnen. Yves Vanderhaeghe triomfeerst tegen zijn ex-ploeg en klimt met Kortrijk naar de linkerkolom.

In zijn zoektocht naar een eerste zege schudde Vincent Kompany zijn team andermaal behoorlijk dooreen. Sardella kreeg verder het vertrouwen als rechtsback, maar vier anderen moesten hun plaats als titularis inleveren. De jonge buitenspelers Doku en Amuzu vershuiden samen met noodspits Gerkens naar de bank, maar vooral Peter Zulj betaalde het gelag na de scoreloze draw tegen KV Mechelen. De Oostenrijker viel naast de selectie. Op zijn positie speelde Dewaele, terwijl Edo Kayembe linksback werd en Yari Verschaeren een rij hoger weer in de ploeg kwam. Thelin verscheen als diepste spits een eerste keer aan de aftrap, met de toptransfers Nacer Chadli links en Michel Vlap rechts van hem.

Yves Vanderhaeghe koos voor het team dat op Cercle Brugge de eerste driepunter had binnengerijfd, maar die elf konden in het eerste halfuur nooit tot in de buurt van Hendrik Van Crombrugghe komen. Anderlecht eiste het balbezit op, voetbalde goed en verzorgd, maar kon eigenlijk alleen maar dreigen via Thelin (in het gezicht van Bruzzese) na een black-out van Kagelmacher achterin bij Kortrijk. De initiatieven gingen wel vooral van de Brusselaars uit, en de voorsprong op het halfuur was dan ook niet onverdiend. Vlap, naar links uitgeweken, kreeg de bal perfect van Chadli en vond Nasri voor doel. De Franse kapitein van Anderlecht liet Bruzzese kansloos (0-1). Daarmee leek het moeilijkste achter de rug voor Kompany & Cie, die voor de pauze bijna de voorsprong verdubbelden. Thelin kwam voor een leeg doel echter te laat ingeschoven.

Vanderhaeghe greep in tijdens de rust. Kage kwam de bleke Ivanof aflossen. En plots stond er een ander Kortrijk binnen de lijnen. Op het uur had Van Crombrugghe zich twee keer mogen omdraaien. Eerst klopte Mboyo hem vanop elf meter (1-1), omdat ref Lambrecht een strafschopfout zag van Sandler op de duikende Ajagun en door de VAR niet werd gecorrigeerd. Geen vijf minuten later mocht de vrijstaande Kage een perfecte voorzet van De Sart aan de tweede paal inkoppen (1-2), een kopie van het doelpunt dat Van Der Bruggen hem vorige week op Cercle had aangeboden.

Lang kon Veekaa niet op de voorsprong teren. Chadli ging dribbelen in de zestien en ging gretig neer over het been van Van Der Bruggen. Weer wees Lambrechts kordaat naar de stip, weer zag de VAR er geen graten in. Vlap maakte gelijk (2-2) en werd in de daaropvolgende fase gehaakt door Hines-Ike, maar nu liet Lambrechts begaan. Anderlecht leek Kortrijk bij de keel te gaan grijpen, maar liet zich weer in snelheid pakken achterin. Ajagun zette goed voor naar Mboyo, en weer moest Anderlecht achtervolgen (3-2). Kompany stuurde nog Amuzu en Doku in de strijd, maar het was Kristof D’Haene die aan de overkant het Guldensporenstadion helemaal liet ontploffen met een atoomschot van bijna op de doellijn los in de winkelhaak (4-2). Het was van 19 mei 2016 geleden dat paars-wit in de competitie nog eens vier doelpunten incasseerde in één helft. Toen was Racing Genk de boosdoener (het werd toen uiteindelijk 5-2, red.)