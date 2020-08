Anderlecht maakt dubbele achterstand goed, maar kan ook op Oostende niet winnen onder Kompany Redactie

28 augustus 2020

22u40 8 KV Oostende KVO KVO 2 einde 2 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Ook op het veld van Oostende heeft Anderlecht niet kunnen winnen onder coach Vincent Kompany. Paars-wit maakte aan de kust een achterstand van twee doelpunten goed, maar was niet in staat de drie punten mee naar Brussel te nemen. Anderlecht schiet weinig op met het gelijkspel en pakt 6 op 12.

Anderlecht ging aan de kust op zoek naar z’n eerste overwinning onder het bewind van coach Vincent Kompany. ‘Vince the Prince’ rekende daarvoor onder meer op Percy Tau. De Zuid-Afrikaan kreeg z’n eerste basisplaats als speler van paars-wit. Oostende moest dan weer op zoek naar punten na de één op negen na de eerste drie wedstrijden.

De thuisploeg begon zonder complexen en groef zich niet in. Dat resulteerde na een tiental minuten in de openingsgoal: Van Crombrugge wist een lage knal van een sterk spelende Gueye nog te pareren, maar kon niet verhinderen dat Robbie D’Haese in de rebound de 1-0 binnen ramde.

Anderlecht had een scheve situatie recht te zetten, maar was daarvoor erg afhankelijk van Jérémy Doku. Elke aanval vanwege paars-wit verliep over links via de kersverse Rode Duivel. Intussen moest die andere international vroegtijdig naar de kant: Elias Cobbaut kwam slecht neer en werd vervangen door Marco Kana. Na een halfuur werd de miserie nog wat groter. Oostende kreeg een strafschop na handspel in de zestien. Gueye faalde niet en verdubbelde de bonus.

Lang kon Oostende niet genieten van die dubbele voorsprong. Adrien Trebel nam een bal fantastisch op de slof en gaf Anderlecht weer wat hoop. 2-1 was ook de ruststand.

Eenmaal uit de kleedkamer begon het plots beter te lopen bij paars-wit. Tien minuten ver in de tweede helft rondde Percy Tau een knappe combinatie af. Oostende had het in de tweede helft een periode lastig, Anderlecht leek klaar om de zege mee naar Brussel te nemen. Leek, want de troepen van Vincent Kompany kenden een terugval en verloren de greep op de wedstrijd.

De match verwaterde, Anderlecht slaagde er niet meer in om de overwinning op zak te steken. Met het punt schieten de Brusselaars weinig op. Hetzelfde kan gezegd worden van Oostende. De kustploeg blijft achter met 2 op 12.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.