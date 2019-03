Anderlecht legt niet zonder moeite KVO over de knie, Verschaeren vervult met twee assists weer cruciale rol

MJR

17 maart 2019

19u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 KV Oostende KVO KVO 0 einde 2 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Anderlecht heeft niet zonder moeite KVO over de knie gelegd: Yari Verschaeren was tweemaal de aanvoerder van dienst, eerst Bolasie en nadien Santini maakten de voorzetten van de jonkie fijntjes af. 0-2.

Voor het eerste sinds hij de deur in Oostende achter zich toetrok, keerde Marc Coucke als voorzitter van Anderlecht terug naar KV Oostende. Hartelijk kan de ontvangst aan de bestuurstafel niet geweest zijn. Bij het huidige KVO leeft heel sterk het idee dat onder Coucke Oostende boven zijn stand heeft geleefd en dat de miljardair, bij zijn vertrek, de club met een (financiële) kater achterliet. Ook bij de KVO-fans leeft dat gevoel. Voor de start van de wedstrijd ontvouwde de KVO-spionkop een spandoek met daarop de tekst: “Je bent nooit één van ons geweest.” Tot daar het extra-sportieve.

Bij Oostende speelden de spelers voor een hele week vakantie, beloofd door Hugo Broos bij winst tegen de Brusselaars. Anderlecht, sinds vorige week zeker van PO1, was erop gebrand de kloof met de derde plaats die recht geeft op Europees voetbal, te verkleinen.

Paars-wit begon bijzonder gretig aan de wedstrijd en legde met een snelle balcirculatie de wedstrijd meteen een hoog tempo op. Alomtegenwoordig in die beginfase: Yari Verschaeren. Vanop de flank speelde hij slim tussen de lijnen, geen Oostendenaar die er vat op kreeg. De 17-jarige pocket-voetballer lag aan de basis van àlle gevaarlijke Anderlecht-acties in de eerste helft. Zulj zag zijn schot op pass van Verschaeren in extremis afgeblokt, Santini kopte een voorzet van de youngster op het dak van het doel.

Oostende heeft dit kalenderjaar nog niet gewonnen en dat was er ook gisteren aan te zien. Enkel Sakala kon voor de rust voor wat dreiging zorgen. Maar Anderlecht kon het hoge tempo niet aanhouden en de thuisploeg kwam, ook dankzij een betere organisatie, meer in de wedstrijd. Maar noch Didillon, noch Dutoit kregen het voor de rust nog warm.

In de tweede helft wisselde Hugo Broos al snel Tom De Sutter door Guri en bracht hij ook Canesin voor meer offensieve kracht. Veel leverde het niet op. Nadat Rutten een onzichtbare Gerkens door Amuzu had vervangen, brak het duo Verschaeren-Bolasie de wedstrijd dan toch open. Met links alsof het zijn beste voet is, schilderde Verschaeren de bal op het hoofd van Bolasie die de bal knap binnenbuffelde. Oostende dreigde nog in de slotfase, maar in de slotminuut beslechtte Santini definitief de wedstrijd. Ja, op voorzet van... Verschaeren.