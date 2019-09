Anderlecht kreeg even hoop nadat Mignolet zeldzaam de mist inging Redactie

Een zeldzaam foutje van de Brugse doelman. Op een pass van Verschaeren op Amuzu kwam Mignolet wat voortvarend uit zijn doel, Deli was er immers om de meubelen te redden. De keeper probeerde de bal uit de voeten van de Anderlecht-winger te tackelen, waardoor het leer pardoes in de voeten van Chadli belandde. Van buiten de zestien schoof de Rode Duivel simpel in het lege doel binnen: 0-1. Een onverwacht begin van de kraker op Jan Breydel, maar Club zette het nog recht.