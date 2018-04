Anderlecht kampioen? Een aprilgrap Stephan Keygnaert

03 april 2018

08u22 0 Jupiler Pro League Anderlecht miste zijn start in play-off 1. Daarmee is de luchtbel meteen doorprikt. Kampioen worden? You must be kidding. Het verlies op Pasen was niet eens verrassend. AA Gent is een betere ploeg.

"Vind jij dat Hein in Anderlecht over een betere kern beschikt dan destijds bij AA Gent?", vroeg Adrien Trebel, niet zo lang geleden in een interview met deze krant. Wat we toen niét afdrukten, was de bedenkelijke blik die Trebel daarbij trok - een duidelijk antwoord op zijn eigen vraag.

"We moeten absoluut bij de eerste twee eindigen om zo Champions League te kunnen spelen", sprak voorzitter Marc Coucke afgelopen week tijdens een supportersbijeenkomst. Wie is de slimmerik, of beter de dommerik, die Coucke overtuigde dat Anderlecht de kwaliteit heeft om die ambitie zomaar waar te maken? Club Brugge, AA Gent en zelfs Standard hebben op dit moment een betere kern. We mogen hopen dat Couckes boude uitspraak niet zomaar als een gratuit alibi gebruikt is om daarna Hein Vanhaezebrouck erop af te rekenen, zoals her en der in de wandelgangen van ons voetbal wordt gesuggereerd.

