Anderlecht kaapt met tien punt weg op Sclessin na geanimeerde kraker FDZ/GVS

15 december 2019

16u12 10 Standard STA STA 1 einde 1 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Een gelijkspel op Sclessin, daar mag/moet Anderlecht zeer blij mee zijn. Standard kreeg genoeg kansen, maar botste op een uitstekende Van Crombrugge. Luik blijft ontgoocheld achter.

Zo’n Clasico, daar durft een mens al eens naar uitkijken. Aardig voetbalweer, uitverkocht stadion.

Sclessin kolkte als vanouds. Een stimulans voor de thuisploeg. Minuut twee: voorzet Vojvoda, kopbal Avenatti, save Van Crombrugge. Het zou niet bij die ene redding blijven.

Maar Anderlecht deed in de beginfase best goed mee. Doku zette zich een paar keer door - snel en technisch sterk -, zijn voorzetten werden telkens in hoekschop gewerkt. Op één daarvan mocht Cobbaut vrij inkoppen, hij mikte naast.

Vanaf dat moment pakte Standard de wedstrijd helemaal in handen.

Cimirot stak diep, Lestienne alleen voor doel, Van Crombrugge redde. Wat later trapte Amallah over de bal in de zestienmeter en knalde Boljevic op de vuisten van Van Crombrugge. Anderlecht onderging het spel, voetbalde te slordig in balbezit. Op het half uur kreeg Sambi Lokonga te veel ruimte, zijn schot ging ver naast. Uitstekende schietkans. Aan de overkant trapte Cimirot in de handen van Van Crombrugge.

Vijf minuten voor de rust was het dan toch raak. Amallah zette een aanval op, via Lestienne en Cimirot kreeg de Marokkaan de bal terug en hij puntte heerlijk voorbij Van Crombrugge.

Ze werden gek, de Luikse. Het bier vloog naar alle kanten - een vol bekertje belandde op de neus van onze Anderlecht-watcher, hij volgde de tweede helft met een pleister op de bloedende neus. Zonde van het bier.

In de tweede helft sloeg het noodlot toe bij beide ploegen.

Bij Standard moest Bastien het veld verlaten met een spierblessure, bij Anderlecht verstapte Yari Verschaeren zich. Er wordt gevreesd voor een zware enkelblessure bij de jonge Rode Duivel. Je wenst het niemand toe.

Paars-wit bleef echter niet bij de pakken zitten, voetbalde beter na de rust. Een afgeweken voorzet van Luckassen belandde bij Roofe, die kopte moederziel alleen binnen. Arnaud Bodart maakte zich boos - opnieuw geen clean sheet voor de Rouches.

Plots ging het tempo opnieuw de hoogte in bij de thuisploeg. Een schicht van Boljevic ging naast.

Wat later zette de Montenegrijn zich door op rechts, Dewaele hing aan zijn truitje en kreeg zijn tweede gele kaart. Anderlecht nog twintig minuten met tien, powerplay van Standard.

Laifis kopte naast, Lestienne trapte naast. En Amallah kreeg een zéér grote kans. Avenatti met het voorbereidende werk, de Marokkaan botste op een sterke Van Crombrugge. Hij behoedde Anderlecht voor een nieuwe nederlaag.

Paars-wit overleefde het offensief van de Rouches. Zij zullen teleurgesteld zijn met dit gelijkspel.

Één onoplettendheid achterin, een resem gemiste kansen, één punt. C’est ça le foot.