Anderlecht-iconen: "Voetbalclubs kopen is tegenwoordig een business geworden"

18u36 0 Photo News Jupiler Pro League Marc Coucke is de nieuwe eigenaar van Anderlecht. Een verrassing van formaat. Hoe reageren de iconen van paars-wit op het opmerkelijke nieuws? Aan het woord: Aimé Anthuenis, Filip De Wilde, Alex Czerniatynski en Patrick Vervoort.

Alex Czerniatynski: "Ik denk dat Coucke van Anderlecht weer een Europese topper wil maken"

Alex Czerniatynski speelde begin jaren '80 drie seizoenen in de hoofdmacht van Anderlecht, waarna hij de gevoelige overstap maakte naar Standard. Ook 'Czernia' reageerde verrast. "Dit had echt niemand verwacht, denk ik."

"De toekomst zal uitwijzen of dit de juiste beslissing is geweest, maar wat zeker is: Coucke beschikt over genoeg centen. Het wordt enkel afwachten of hij er ook in zal slagen om het sportieve succes te doen volgen", aldus Czerniatynski. "Bij KV Oostende heeft hij goede resultaten geboekt, maar daar is het toch anders werken dan bij Anderlecht. In de hoofdstad staat het mes vanaf de eerste dag op de keel, hé. Daar moet het gebeuren, in Oostende mag het gebeuren."

"Ik twijfel er niet aan dat er een duidelijk idee achter deze zet van Coucke schuilt. De club zit de laatste weken in een neerwaartse spiraal, maar de elementen om te groeien -onder meer een uitstekende trainer- zijn er wel. Coucke is ambitieus en ik denk dat hij van Anderlecht opnieuw een Europese topper wil maken. Een nieuwe wind zal de club deugd doen, al moeten we tonnen respect opbrengen voor het werk dat de familie Vanden Stock verricht heeft."

Patrick Vervoort: " Voetbalclubs kopen is tegenwoordig een business geworden. Het is geen familiezaak meer zoals vroeger"

Ook Patrick Vervoort, speler van Anderlecht tussen 1987 en 1990, schrok toen hij het nieuws hoorde. “Het is verrassend, want die naam is eigenlijk nooit gevallen”, vertelt hij. “Veel kan er eigenlijk nog niet over gezegd worden. We weten alleen maar dat hij een van de belangrijke personen is die de club zal overnemen. Maar hoe de structuur zal zijn, dat zal pas later uit de doeken worden gedaan. Of het een goede keuze is? Dat zal de toekomst uitwijzen. Het is in ieder geval een positief punt dat de club in Belgische handen blijft en dat er mensen aan het roer komen die het reilen en zeilen binnen de club kennen. Ik heb toch begrepen dat de zoon van Michel Verschueren ook een belangrijke rol gespeeld heeft. Dat is in ieder geval wel positief denk ik om de structuur van de club te blijven behouden. Voetbalclubs kopen is tegenwoordig een business geworden. Het is niet meer zoals vroeger een familiezaak. Als je kijkt naar de grote clubs in Europa zijn die in handen van ofwel een sjeik, een Rus of een Chinees. Het is niet vreemd dat dat hier nu in België ook zo is.”

Aimé Anthuenis: "Een verrassing van formaat"

Voor ex-Anderlechttrainer Aimé Anthuenis was het nieuws over de verkoop van Anderlecht aan Marc Coucke een donderslag bij heldere hemel. "Ik ben altijd meer de man geweest van het sportieve, van de zaken die op het veld en niet ernaast gebeuren", aldus Anthuenis, tussen 1999 en 2002 aan het roer bij paars-wit. "Daarom weet ik niet echt welke gevolgen dit voor de club zal hebben, want zo'n overname overstijgt het voetbal toch. Maar dat het een verrassing van formaat is, dat is wel duidelijk."

Filip De Wilde: “Belangrijk dat Anderlecht kan aanknopen met grotere financiële stromen”

Ook voormalig Anderlecht-doelman Filip De Wilde had de verkoop van de Brusselse club aan Marck Coucke niet zien aankomen. “Dit is toch wel een verrassende wending, zeker aangezien hij al eigenaar was van KV Oostende. Ik denk dat het belangrijk is dat de continuïteit van Anderlecht verzekerd wordt en dat ze kunnen aanknopen met de grotere financiële stromen die in het voetbal circuleren”, klonk het bij De Wilde, die liefst vijftien seizoenen tussen de palen stond bij paars-wit. “Nostalgisch bekeken is het einde van de Vanden Stock-dynastie jammer, maar misschien was het allemaal wat boven hun hoofd gegroeid. Roger Vanden Stock zal die beslissing zonder twijfel goed overwogen hebben. Niets duurt eeuwig.”

