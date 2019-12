Anderlecht-hooligans maken amok rondom Sclessin in aanloop naar topper, één persoon aangehouden NVE

14u36 20 Jupiler Pro League In de aanloop naar de Clásico tussen Standard en Anderlecht waren er al enkele opstootjes rondom Sclessin. Enkele Anderlecht-hooligans drongen binnen in een gedeelte gereserveerd voor de Standard-supporters, acht mensen geraakten gewond.

Het was voor de wedstrijd even onrustig rond het stadion in Luik. De politie moest al enkele keren ingrijpen bij opstootjes omdat Anderlecht-hooligans een gedeelte dat gereserveerd was voor Standard-supporters binnendrongen en voor amok zorgden. Verschillende fans, gekleed in het zwart, verrasten de bewaking toen ze uit een parking opdoken. De buschauffeur had hen daar afgezet nadat de bus vast kwam te zitten in de file.

Zo werden er slagen uitgedeeld, werden er auto’s beschadigd en geraakten er acht mensen gewond. Daaronder drie politieagenten, twee Luikenaars en een Brusselaar. Vier personen, waarbij een politieagent, moesten overgebracht worden naar ziekenhuizen in Luik. De ordediensten gebruikten een waterkanon om de rust te laten terugkeren, het incident was na tien minuten opgelost. Volgens de politiezone Luik is één supporter van Anderlecht gerechtelijk aangehouden.