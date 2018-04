Anderlecht heeft pijlsnelle winger beet: nieuwe aanwinst maakte dit seizoen deze heerlijke goal XC

17 april 2018

09u45 2

Anderlecht kondigde gisteren zijn tweede zomertransfer aan: Kristal Abazaj. De 21-jarige Albanees geldt in zijn thuisland als een groot talent. Daarnaast is hij niet van de traagste. Integendeel. Dat bewees de pijlsnelle flankaanvaller enkele maanden geleden met deze knappe run tegen Partizani. Straffe goal. Ter info: Abazaj zit dit seizoen aan negen treffers en twee assists in 28 wedstrijden.