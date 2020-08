Anderlecht heeft nog veel werk voor de boeg: het gooit 0-2-voorsprong tegen inefficiënt KVM te grabbel YP/ODBS

09 augustus 2020

20u14 4 KV Mechelen KVM KVM 2 einde 2 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Nieuw seizoen, zelfde Anderlecht. Zelfs een bijzonder gevleide 0-2 bij een inefficiënt KV Mechelen kon paars-wit niet over de streep trekken. Vijf goeie kansen miste KVM, waarna Anderlecht toesloeg via Doku en Murillo. Maar twee goals in even veel minuten in de slotfase zorgden nog voor een draw. ‘t Waren de invallers De Camargo en Vanlerberghe die het deden voor de thuisploeg.

“Het voelt aan alsof ik niet meespeel”, sprak Vlap tijdens de pauze. Welgeteld vijf keer had hij de bal geraakt. Om maar te zeggen: Anderlecht voetbalde nauwelijks en werd afgetroefd op intensiteit. Dimata stond voor het eerst sinds anderhalf jaar nog eens aan de aftrap, maar werd nauwelijks gevonden. Veelal koos Anderlecht de lange bal of zocht het de flanken Doku en Amuzu. Zij zaten lang niet in de match.

KVM liet de dramatische voorbereiding achter zich en was de betere ploeg. Alleen scoren lukt o zo moeilijk. Schoofs was er al snel dichtbij toen hij devieerde na een actie van Vranckx. KVM was de betere ploeg en na de pauze volgden ook de kansen. Geregeld op loepzuivere voorzetten van rechterflank Kaboré. De 4,5 miljoen die Man City voor hem betaalt is heus niet te veel. Rood-geel liet ze keer op keer onbenut. Zondaars Togui, Hairemans en Schoofs konden het nauwelijks geloven.

Een aloude voetbalwet werd vervolgens gerespecteerd. Aan de overkant vielen wel de goals. Doku zette Bijker in de wind en vond knap de verste hoek, ook Murillo zag zijn inzet zomaar via Bushiri in doel dwarrelen. Anderlecht rekende zich al rijk, maar dat was buiten de invallers De Camargo en Vanlerberghe gerekend. Zij maakten in twee minuten knappe goals. Igor De Camargo, toch nog één Mechelse aanvaller met torinstinct. Een zure pil voor Anderlecht, dat via de ingevallen Colassin en een kopbal van Luckassen tegen de deklat ook nog dreigde. Billijk gelijkspel, heet dat dan.

