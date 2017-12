Anderlecht heeft genoeg aan treffer van Hanni voor zuinige zege tegen Gent Redactie

Het was lang niet allemaal fraai wat we vanavond te zien kregen op de grasmat van Anderlecht, maar paars-wit ging wel met de drie punten aan de haal tegen Gent. Hanni besliste in het slot de wedstrijd door een rebound voorbij Kalinic te tikken.

