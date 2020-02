Anderlecht haalt nog eens ouderwets uit tegen Eupen: 6-1! YP/MJR

23 februari 2020

19u53 1 Anderlecht AND AND 6 einde 1 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Vier punten achter op Racing Genk en drie op KV Mechelen: Anderlecht blijft - mathematisch - in de running op POI. Tegen een zwak Eupen behaalde paars-wit zijn grootste zege van het seizoen.

Paars-wit deed wat het moest tegen Eupen: winnen, en met overtuiging. Na 25' stond het 3-0, na 34' 4-0, na 52' 5-0. Hoelang zou dat al geleden zijn? De laatste keer dat Anderlecht met vijf doelpunten verschil won, dateert al van 3 november 2016 in de groepsfase van de Europa League: 6-1 tegen Mainz.

En nochtans: Anderlecht begon traag en inspiratieloos tegen Eupen. De eerste tien minuten moeten de saaiste van het seizoen zijn geweest. Na 7' minuten weerklonken de eerste fluitconcerten in de tribunes...

Dat Anderlecht uiteindelijk toch met overtuigende cijfers won, had met twee zaken te maken: de zwakte van de Eupense defensie en het feit dat de bezoekers 75' met 10 speelden na de rode kaart van Amat.

De doelpunten van Anderlecht vonden allemaal hun oorsprong op de flanken, met Amuzu, Pjaca (eerste titularisatie), Vlap en Murillo in een hoofdrol. Met intelligente loopbewegingen speelde het viertal de statische Eupense defensie op een hoopje.

Murillo was de eerste die scoorde na een knappe aanval Sardella-Amuzu: 1-0 na 9 minuten. Op het kwartier scoorde Vlap vanop de stip. Maar de penalty kwam er na een fase waarbij Pjaca de bal vanop rechts voorzette naar Joveljic en Amat geen andere oplossing vond dan de nieuwe spits van Anderlecht een zetje in de rug te geven. Terecht strafschop, rood was overdreven maar reglement is reglement bij een professionele fout als laatste man.

Anderlecht ging op zijn elan door. 25ste minuut: knappe voorzet vanop links van Vlap en dit keer was het Pjaca die maar in te leggen had.

Het meeste symbolische doelpunt van Anderlecht viel in de 35ste minuut. Paars-wit scoorde zowaar op stilstaande fase... Hoekschop Zulj en wie wint er zijn duel in de 16 meter? Juist, Vincent Kompany, de ‘inspirator van het proces’. Kompany kreeg vorige week - als speler - de wind van voor. ‘Anderlecht pakt meer punten zonder dan mét Kompany’, klonk het in verschillende kranten. Kompany heeft de kritiek op Anderlecht en op zichzelf de voorbije maanden steeds waardig geïncasseerd. Maar zijn doelpunt, en de overtuigende zege, moet toch bijzonder zoet hebben gesmaakt. Een kwartier voor tijd kreeg hij een applausvervanging. Het deed hem zichtbaar deugd.

Ook na de rust had Anderlecht blijvende controle. Amuzu scoorde nog en ook Vlap. Enkel het tegendoelpunt van Bolingi, - Kompany was toen al naar de kant -, kon het goed gevoel bij paars-wit wat temperen. In de allerlaatste minuut zette Bakkali de kers op de taart: 6-1. Zes goals, en dat met slechts één spits in de selectie...