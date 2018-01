Anderlecht grijpt wellicht naast Juve-speler van 23 miljoen Pieter-Jan Calcoen

19u30 128 photonews Marko Pjaca. Jupiler Pro League Schalke 04. Zenit Sint-Petersburg. AS Monaco. Fiorentina. De concurrentie is groot, maar toch wil Anderlecht een poging wagen om supertalent Marko Pjaca (22) zes maanden van Juventus te huren. Wie niet waagt, niet wint. Maar het ziet er alvast niet goed uit voor paars-wit. De Kroaat is namelijk op weg naar Schalke 04.

Estland - Kroatië: die oefeninterland in maart van vorig jaar zal Marko Pjaca nooit vergeten. Niet door een hattrick of een forfaitzege, wel omdat hij toen de voorste kruisband van de linkerknie scheurde. Brute pech. De Kroaat was net zijn plaats bij Juventus aan het opeisen, maar stond plots maanden aan de kant. Het sein voor Anderlecht om van die lange revalidatie te profiteren. Ambitieus en allicht zonder succes. Volgens het Duitse Bild wordt Pjaca tot de zomer uitgeleend aan Schalke 04.

En zeggen dat een doorbraak in Turijn slechts een formaliteit leek. Juventus kwam de linksbuiten, die ook op de rechterflank uit de voeten kan, in 2016 op het spoor bij Dinamo Zagreb, waar hij twee keer de dubbel pakte en Kroatisch international werd. Na zijn selectie voor het EK in Frankrijk betaalde Juve maar liefst 23 miljoen euro voor de winger, die zo de duurste uitgaande transfer uit de geschiedenis van de Kroatische eerste klasse werd. Een steile opgang, tot die blessure.

Intussen is Pjaca medisch fit, maar na maanden onbeschikbaarheid hebben de Italianen besloten om hem uit te lenen - ze willen zijn ontwikkeling niet afremmen. Topclubs uit heel Europa hebben zich gemeld. Het gaat om onder meer Schalke 04 -dat in poleposition ligt-, Zenit Sint-Petersburg, AS Monaco en ACF Fiorentina. Maar dus ook: Royal Sporting Club Anderlecht.

Anderlecht ziet in Pjaca de betere versie van Henry Onyekuru, die in principe - al hoopt de speler nog steeds op het tegendeel - onder het mes moet en vier à zes maanden out zal zijn. Pjaca heeft het vermogen om de hele flank voor zijn rekening te nemen en kan een surplus aan creativiteit bieden - daar ontbreekt het paars-wit aan. Vandaar ook dat Herman Van Holsbeeck contact opnam met de clubleiding van Juventus en informeerde naar de huurvoorwaarden.

Juventus rekent op middellange termijn op Pjaca - anders had het nooit zó veel geld betaald -, waardoor het mogelijk wil vermijden dat de dribbelaar naar een club trekt waar hij een sportieve toekomst voor zichzelf ziet. Mocht hij bijvoorbeeld bij Schalke veel spelen, dan valt te vrezen dat hij daar wil blijven. Bij Anderlecht zal dat nooit het geval zijn - daarvoor is de club niet aantrekkelijk genoeg. Wat dan weer in het nadeel van RSCA speelt, is het feit dat het weinig kwalitatief hoogstaande affiches kan aanbieden. De Belgische competitie staat niet hoog aangeschreven en bovendien is Anderlecht niet langer Europees actief.

Plan B: Ntep

Een mogelijk alternatief voor het ambitieuze plan Pjaca is Paul-Georges Ntep (25), zo melden Franse media. De Franse Kameroener is een bankzitter bij Wolfsburg, dat hem in 2016 voor vijf miljoen euro wegkocht bij Stade Rennais. Saint-Étienne, OGC Nice en Bordeaux denken ook aan Ntep, die in Duitsland aangegeven heeft dat hij in januari wil vertrekken. Bij voorkeur wil Wolfsburg de flankspeler verhuren met aankoopoptie.