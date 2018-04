Anderlecht, Gent of Standard: wie heeft de beste troeven voor tweede plaats? Anderlecht, AA Gent en Standard op een zakdoek voor ticket in voorronde Champions League Rudy Nuyens Dieter Peeters en Niels Vleminckx

20 april 2018

07u00 0 Jupiler Pro League Heeft Club Brugge alles in eigen handen voor de titel, dan is de strijd om de tweede plaats ongemeen spannend. Anderlecht, AA Gent en Standard strijden op een zakdoek om een ticket voor de voorrondes van de Champions, in de wetenschap dat daar dit seizoen in het slechtste geval tot december Europa Leaguevoetbal aan verbonden is. Wie heeft de beste troeven?

ANDERLECHT (2de, 34 punten)

+ Ervaring

Sels, Obradovic, Spajic, Dendoncker, Trebel, Kums, Saief, Teodorczyk: Anderlecht grossiert in spelers die al prijzen hebben gewonnen in hun carrière. De hele kern samen heeft in totaal 39 titels gepakt en 16 bekers gewonnen. Geen enkele andere ploeg in België komt in de buurt van dat prijzenaantal. Ervaring die ook in de strijd om de tweede plaats van goudwaarde kan zijn: dit paars-wit wéét wat het is om resultaten te boeken wanneer het er écht toe doet.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN