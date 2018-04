Anderlecht, Gent of Standard tweede? "Het is niet omdat je de 'king' bent bij je club, dat je ook de 'king' bent op Anderlecht" Hans Op de Beeck

19 april 2018

18u47 0 Jupiler Pro League Bij winst van Club vanavond tegen Charleroi mag de titelstrijd zich als weinig spannend aankondigen, de strijd om de tweede plaats is dat allerminst. Anderlecht, Gent en Standard staan op een zakdoek en maken onder hun drietjes uit wie er straks richting voorronde van de Champions League mag, inclusief vangnet van een pouleplaats in de Europa League. Jacky Munaron, die passages kende bij de drie clubs, oordeelt. Objectief.

Poll Wie pakt de tweede plaats? Anderlecht

Gent

Standard Anderlecht 51%

Gent 18%

Standard 31%

Momenteel is Munaron (61) keeperstrainer bij futsaltopper Halle-Gooik, maar tussen 1974 en 1989 kwam hij 293 keer uit voor paars-wit, waarmee hij vier keer kampioen werd, vier keer de beker won en ook drie Europabekers veroverde. Waarna hij van 1999 tot 2007 ook nog eens keeperstrainer werd in het Constant Vanden Stock-stadion. Voor Standard kwam hij in de nadagen van zijn carrière twee jaar uit (2002 tot 2004) en in het gewezen Ottenstadion was hij keeperstrainer van de Buffalo's tussen 2010 en 2014. Een doelman waarvan je vooral foto's in zwart en wit van terugvindt, maar die wel een lans breekt voor de play-offs. 't Is te zeggen: voor play-off 1. "Ik vind dat we al enkele prima matchen gezien hebben. Vooral de Clásico van gisteravond kon me bekoren", aldus Munaron.

"Twee ploegen die voor de winst gingen, goed voetbal, gezonde agressiviteit, veel sfeer in de tribunes maar fair play op het veld. Ik moest spontaan terugdenken aan de geweldige matchen die we de week ervoor in de Champions en Europa League zagen. Enkele niveaus lager natuurlijk, maar toch. En akkoord, die fles wijn op het veld was minder, maar dat hoort nu eenmaal bij het warme bloed in Luik hé. Dat is daar altijd zo geweest en zal wel altijd zo blijven. De emotie van het moment. Maar wat ik wil zeggen: ik vind play-off 1 toch een meerwaarde, leuk voor iedereen. (lacht) Nu ja, voor Club momenteel misschien iets minder (lacht). Ik zie ook bijna overal volle stadions. Er zijn zeker ook mindere matchen, zoals Gent-Genk bijvoorbeeld, maar die wegen toch niet op tegen de spanning die er quasi altijd heerst. Ik ben pro."

Een favoriet voor de tweede plaats heeft hij niet meteen en ook als we vragen naar zijn persoonlijke voorkeur, houdt Munaron zich op de vlakte. Dat Anderlecht toch zijn club is, opperen we. Maar daarvoor doet zijn vertrek in Brussel te veel pijn, zegt Munaron. Na de landstitel met Franky Vercauteren in 2007, werd hij koudweg de wacht aangezegd. "Echt, ik kijk nu neutraal naar het voetbal". Ziehier dan, hieronder zijn objectieve weergave van de sterktes en zwaktes van de drie kandidaten voor plaats twee.

Anderlecht: 34 punten

Programma: Genk uit, Charleroi thuis, Club uit, Standard thuis, Gent uit, Genk thuis

"Natuurlijk is er die smalle kern, maar wat ze tegen Club en Standard lieten zien zorgt voor hoop. Een Anderlecht dat een vijftal rijpen kansen creëert op Sclessin, dat is ze toch niet elk jaar gegeven. Maar het grote probleem is de efficiëntie. Ze scoren zo moeilijk. Zelfs niet op vijf meter van de goal (doelt op Morioka, nvdr). Sorry he, maar die moest altijd binnen. Het is niet omdat 'king' bent bij je club, dat je ook de 'king' bent van Anderlecht. Er is de concurrentie, de andere cultuur, de druk waarbij je er altijd moet staan. Ook in mijn tijd heb ik daar veel jongens mee zien sukkelen. Ook bij Teo lukte het gisteren weer niet. En dan zie je meteen weer die frustraties en nervositeit in zijn spel. Nefast."

Referentiematch in PO1: Anderlecht - Club Brugge

Gent: 32 punten

Programma: Charleroi uit, Standard thuis, Charleroi thuis, Genk uit, Anderlecht thuis, Club uit

"Ik ben heel gecharmeerd door Yves Vanderhaeghe en de Gentse opmars waarvoor hij zorgde. Maar net wanneer je denkt dat ze echt gaan meedoen na die perfecte start in PO1 tegen Anderlecht en Club, stokt het. En dan kan het rap gaan, zeker met die snelle opeenvolging van matchen. Wie dat het best kan managen, pakt een optie op die tweede plaats. Eén groot voordeel: ze hebben Kalinic. Zonder hem verliezen ze van Genk. Wat een présence en vista. Als ik moet kiezen tussen Sels, Ochoa of Kalinic, dan weet ik het wel. Al ben ik ook fan van Sels, ondanks zijn fout gisteren. Zeker in Gent en de Champions League heeft hij zich al bewezen. Van Ochoa daarentegen ben ik niet zo wild."

Referentiematch in PO1: Anderlecht - Gent

Standard: 31 punten

Programma: Club uit, Gent uit, Genk thuis, Anderlecht uit, Club thuis, Charleroi uit.

"Van de drie clubs hebben ze duidelijk nog het zwaarste programma, met vier uitmatchen. Anderlecht en Gent spelen nog slechts drie keer uit. En defensief is het allemaal toch wat minder, dat zag je gisteren tegen Anderlecht ook toen het op een gegeven moment echt paniek was. Maar het surplus aan talent dat Edmilson en zeker Carcela brengen, dat is straf. Wat een bom was dat zeg, die 2-1 van Carcela. Hij zal niet met twintig geslaagde acties per wedstrijd uitpakken, maar als hij tovert is het wel haast steevast efficiënt. Bovendien is Standard ook de club die het minst onder druk staat na die winst in de bekerfinale. Wat me ook opvalt: je hoort geen negatieve klanken uit die spelersgroep. Sá Pinto staat erg dicht bij zijn jongens. Dat moet je hem toch nageven: hij doet de boel weer leven in Standard, het publiek is ook helemaal terug. Wanneer die emotie en dat enthousiasme heerst op Sclessin, is dat een niet te onderschatten troef."

Referentiematch in PO1: Standard - Anderlecht