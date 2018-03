Anderlecht - Gent en Club Brugge - RC Genk op eerste speeldag PO1 - Antwerp ontvangt Beerschot-Wilrijk op 15 april MH

12 maart 2018

14u25

Bron: Belga 1 Jupiler Pro League Op vrijdag 30 maart barst de strijd om de 115e Belgische landstitel en de Europese tickets los. Zopas werd in Tubeke dan ook de kalender van de play-offs bekendgemaakt. Met Anderlecht - AA Gent en Club Brugge - RC Genk krijgen we op de eerste speeldag in PO1 alvast twee absolute topaffiches op het menu. Standard ontvangt dan Charleroi in de Waalse derby.

SPEELDAG 1

Standard - Charleroi (30/03 20u30)

Anderlecht - AA Gent (1/04 18u)

Club Brugge - RC Genk (2/04 18u)

PO2

KV Kortrijk - Waasland -Beveren (30/03 18u)

Lierse - Moeskroen (31/03 20u)

Eupen - Beerschot Wilrijk (31/03 20u30)

Lokeren - STVV (31/03 20u)

Zulte Waregem - OHL (1/04 20u)

Antwerp - KV Oostende (2/04 14u30)

SPEELDAG 2

Charleroi - Anderlecht (6/04 20u30)

RC Genk - Standard (7/04 20u30)

AA Gent- Club Brugge (8/04 18u)

PO2

Beerschot Wilrijk - Lokeren (7/04 18u)

KV Oostende - Eupen (7/04 20u)

OHL - Lierse (7/04 20u)

STVV - Antwerp (7/04 20u)

Moeskroen - KV Kortrijk (8/04 20u)

Waasland-Beveren - Zulte Waregem (8/04 20u)

SPEELDAG 3

Charleroi - RC Genk 20u30 (13/04)

Standard - AA Gent 20u30 (14/04)

Anderlecht - Club Brugge 18u (15/04)

PO2

Zulte Waregem - Moeskroen (14/04 18u)

Lierse - KV Kortrijk (14/04 20u)

Lokeren - Eupen (14/04 20u)

Waasland-Beveren - OH Leuven (14/04 20u)

Antwerp - Beerschot Wilrijk (15/04 14.30u)

KV Oostende - STVV (15/04 20u)

SPEELDAG 4

AA Gent - RC Genk (17/04 20u30)

Standard - Anderlecht (18/04 20u30)

Club Brugge - Charleroi (19/04 20u30)

PO2

Lierse - Zulte Waregem (17/04 20u30)

KV Kortrijk - OH Leuven (17/04 20u30)

Moeskroen - Waasland-Beveren (17/04 20u30)

Beerschot Wilrijk - STVV (18/04 20u30)

Eupen - Antwerp (18/04 20u30)

Lokeren - KV Oostende (18/04 20u30)

SPEELDAG 5

RC Genk - Anderlecht (21/04 20u30)

Club Brugge - Standard (22/04 18u)

Charleroi - AA Gent (22/04 20u30)

PO2

Zulte Waregem - KV Kortrijk (20/04 20u30)

OH Leuven - Moeskroen (21/04 18u)

STVV - Eupen (21/04 20u)

Waasland-Beveren - Lierse (21/04 20u)

KV Oostende - Beerschot Wilrijk (22/04 20u)

Antwerp - Lokeren (23/04 20u30)

SPEELDAG 6

RC Genk - Club Brugge (27/04 20u30)

Anderlecht - Charleroi (29/04 18u)

AA Gent - Standard (29/04 20u30)

PO2

Moeskroen - Zulte Waregem (28/04 18u)

Eupen - Lokeren (28/04 20u)

KV Kortrijk - Lierse (28/04 20u)

OH Leuven - Waasland-Beveren (28/04 20u)

STVV - KV Oostende (28/04 20u30)

Beerschot Wilrijk - Antwerp (29/04 14u30)

SPEELDAG 7

AA Gent - Charleroi (04/05 20u30)

Club Brugge - Anderlecht (06/05 14u30)

Standard - Genk (06/05 18u)

PO2

KV Kortrijk - Zulte Waregem (05/04 18u)

Lierse - OH Leuven (05/04 20u)

Eupen - STVV (05/04 20u)

Waasland-Beveren - Moeskroen (05/04 20u)

Lokeren - Antwerp (05/04 20u30)

Beerschot Wilrijk - KV Oostende (6/05 20u)

SPEELDAG 8

Anderlecht-Standard (10/05 14u30)

Charleroi-Club Brugge (10/05 18u)

Genk - AA Gent (10/05 20u30)

PO2

OH Leuven - KV Kortrijk (08/05 20u30)

Moeskroen - Lierse (08/05 20u30)

Zulte Waregem - Waasland-Beveren (08/05 20u30)

KV Oostende - Lokeren (09/05 20u30)

Antwerp - Eupen (09/05 20u30)

STVV - Beerschot Wilrijk (09/05 20u30)

SPEELDAG 9 (13/5 18u)

AA Gent - Anderlecht

RC Genk - Charleroi

Standard - Club Brugge

PO2

Lierse - Waasland-Beveren (11/05 20u30)

KV Kortrijk - Moeskroen (11/05 20u30)

OH Leuven - Zulte Waregem (11/05 20u30)

Eupen - KV Oostende (12/05 20u)

Antwerp - STVV (12/05 20u)

Lokeren - Beerschot Wilrijk (12/05 20u)

SPEELDAG 10 (20/5 18u)

Club Brugge - AA Gent

Anderlecht - RC Genk

Charleroi - Standard

PO2

Moeskroen - OH Leuven (18/05 20u30)

Waasland-Beveren - KV Kortrijk (18/05 20u30)

Zulte Waregem - Lierse (18/05 20u30)

Beerschot Wilrijk - Eupen (19/05 20u)

KV Oostende - Antwerp (19/05 20u)

STVV - Lokeren (19/05 20u)

Wat staat er precies op het spel?

De kampioen plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. De vicekampioen komt in de derde en voorlaatste voorronde van het kampioenenbal terecht. Nieuw is echter dat de verliezers van die ronde, net zoals de verliezers van de vierde voorronde (play-offs), rechtstreeks naar de poules van de Europa League gaan. Daardoor is het ook voor de bekerwinnaar, die rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League gaat, toch nog de moeite om naar de tweede plaats te dingen. Die biedt immers een waterkansje op de prijzenpot van de Champions League, zonder dat de zekerheid van de poules van de Europa League in gevaar is. In die bijzondere situatie vertoefde bekerwinnaar Zulte Waregem zich vorig jaar.

De nummer drie speelt de derde en voorlaatste voorronde van de Europa League. De nummer vier (of nummer vijf afhankelijk van de bekerwinnaar) van de competitie speelt een barrageduel tegen de winnaar van Play-off II voor een stek in de tweede voorronde van de Europa League.

Club Brugge heeft als winnaar van de reguliere competitie al een ticket voor de derde voorronde van de Europa League op zak. Komend weekend wordt in het Koning Boudewijnstadion het tweede Europese ticket verdeeld. In de bekerfinale tussen KRC Genk en Standard staat het felbegeerde plekje in de poules van de Europa League op het spel.

Beerschot Wilrijk, OH Leuven en SK Lierse nemen als 1B-clubs deel aan play-off 2. Zij kunnen niet meer promoveren, maar wel nog Europees voetbal spelen via de barrages met de vierde uit play-off 1. Tenzij de bekerwinnaar bij de eerste vier eindigt. Dan worden deze barrageduels door de nummer vijf van Play-off 1 gespeeld.

Van Holsbeeck: "Willen kampioen worden"

Herman Van Holsbeeck stak bij aanvang van de bekendmaking van de kalender zijn ambities met Anderlecht niet onder stoelen of banken."Onze ambitie is duidelijk: we willen kampioen worden. We hebben de laatste weken bewezen dat we klaar zijn voor de play-offs. Na drie speeldagen zullen we weten of onze doelstelling realistisch is. Hoe dan ook hebben we geen recht op misstappen. Mijn eigen toekomst? Ik lig onder contract bij Anderlecht en blijf me inzetten. Daarna zullen we wel zien wat er gebeurt."

Kalendermanager: "Vooral de stad Antwerpen had veel eisen"

Voor kalendermanager Nils Van Brantegem was de samenstelling van de kalender opnieuw een huzarenstukje. "Je moet rekening houden met de wensen van alle clubs, maar vooral ook met die van de lokale politie. Dat blijkt elk jaar een moeilijke evenwichtsoefening", zei Van Brantegem. Vooral de stad Antwerpen had veel eisen. Zo moest de risicowedstrijd tussen Antwerp en Beerschot bij daglicht plaatsvinden en mochten ze beide geen thuiswedstrijd spelen op de dag van de Ronde van Vlaanderen en de Antwerp 10-miles. Ook vroeg de lokale politie van Antwerpen om beide ploegen geen thuiswedstrijden te laten spelen op dezelfde dag.

Groep A PO2:

KV Kortrijk

Zulte Waregem

Waasland-Beveren

Excel Moeskroen

OH Leuven

Lierse

Groep B PO2:

Antwerp

Sint-Truiden

KV Oostende

Sporting Lokeren

Eupen

Beerschot-Wilrijk

De barragewedstrijd van play-off 2 staat op 23 mei (20u30) op het programma. Nu er geen return meer is, wordt de match afgewerkt op het veld van de ploeg die het hoogst gerangschikt stond na de reguliere competitie. Het laatste duel van het seizoen 2017-2018 wordt op 17 mei (14u30) gespeeld tussen de vierde of vijfde van PO1 en de winnaar van PO2.