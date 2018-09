Anderlecht geeft in match met twee gezichten zege in blessuretijd uit handen: Owusu straft geklungel af Stijn Joris en Glenn Van Snick

02 september 2018

16u23 70 Anderlecht AND AND 1 einde 1 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Anderlecht veerde na de nederlaag tegen Club Brugge niet recht tegen Antwerp. Paars-wit domineerde de partij grotendeels en de vroege goal van Gerkens leek goed voor drie punten. Tot de altijd opportunistische Owusu in blessuretijd geklungel achterin afstrafte en de Great Old alsnog een puntje schonk. 1-1.

Anderlecht begon het best aan de wedstrijd. Bij Antwerp was het zoeken. De driemansdefensie die Bölöni verkoos boven de gebruikelijke vier achterin deed heel het team rommelen. Er moest constant bijgestuurd worden en zo was Antwerp niet de taaie hap van de voorbije weken. Santini draaide een keer goed weg bij Batubinsika en Bolat had moeite met zijn schot met links. De frequente positiewissels bij paars-wit leverden gevaar op. De goal die in de lucht hing, viel er ook uit toen Saelemaekers voor bracht en Gerkens uit de rug van Opare makkelijk konnen binnen koppen. 1-0 en de Great Old voor het eerst dit seizoen vroeg op achterstand. Antwerp kwam niet aan voetballen toe in het openingskwartier.

Discussie

Bij paars-wit nochtans ook behoorlijk wat wissels. Bakkali kreeg zijn eerste basisplek op links. Najar stond rechts in de driemansverdediging en nieuwkomer Lawrence mocht meteen debuteren. De 3-4-3 van Vanhaezebrouck is bij Anderlecht natuurlijk wél vaste prik. Anderlecht nam de partij resoluut in handen. De Great Old verloor ook al in de eerste helft zijn trainer. Na een verhitte discussie met Wim Smet mocht Bölöni zonder eerdere waarschuwing meteen naar de tribune. Antwerp dreigde ook nog zijn keeper te verliezen. Na een botsing met Batubinsika kreeg Bolat heel lang verzorging. Hij leek duizelig, maar besliste uiteindelijk toch om verder te spelen.

Anderlecht bleef intussen zijn tenten opslaan op de helft van Antwerp. In de eerste 35 minuten had paars-wit 70 procent balbezit. Een sprekend cijfer. De Brusselaars domineerden op alle vlakken, maar deden zichzelf tekort door niet nadrukkelijk naar een tweede goal op zoek te gaan. Echte grote kansen bleven lang uit.

Schijnboksen

De tweede helft was er eentje van vis noch vlees. Anderlecht leek er niets voor te voelen om Antwerp de doodsteek toe te dienen en hield zo een soort van kunstmatige spanning in de match. Kunstmatig omdat de Great Old zelf niet bij machte was om een uitgespeelde kans in mekaar te boksen. Zo had de wedstrijd veel weg van een partijtje schijnboksen. Af en toe een flauwe stoot om het echt te laten lijken, maar nooit echt op zoek naar de knockout punch. Gerkens kreeg nog een goede kans, maar trapte de botsende bal in één tijd hoog over.

Bölöni gooide in de slotfase Refaelov in de ploeg en even later Rodrigues. Hein wachtte ook lang om te wisselen, maar kwam uiteindelijk ook met een debutant op de proppen. Sanneh verving Saelemaekers om de nul op het bord te houden. Bakkali kon er nog één keer vandoor, maar besloot zwakjes. Kums mocht de laatste vijf minuten volmaken in zijn plaats. Antwerp streed met de moed der wanhoop en Anderlecht liet zich toch nog vangen. De voorzet van Refaelov leek te kort, maar de verdediging van Anderlecht ging de mist in en Owusu - alweer hij - kon kinderlijk eenvoudig profiteren en zette alsnog de 1-1 op het bord. Een weerwoord had Anderlecht niet. Zo laat het Club - dat vrijdag al won - twee punten wegsluipen. Antwerp blijft ook na zes speeldagen ongeslagen en wipt voorlopig over Standard naar de vierde plek.

