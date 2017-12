Anderlecht-fans: “Beter dat Hanni geen kapitein meer is” XC

11u57 30 Photo News Jupiler Pro League Sofiane Hanni maakte gisteren het enige doelpunt tegen Gent, maar vieren deed de aanvoerder niet. Zelfs geen glimlach bij de Algerijn, die niet snapt waarom de supporters hem blijven uitfluiten. “Hij is de kapitein en moet de club op sleeptouw nemen in moeilijke tijden, en dat straalt hij niet uit. Hanni lijkt niet in staat de ploeg te motiveren. Daar heeft het publiek het moeilijk mee”, aldus Ludo Coninx, lid van de Fan Board.

“Hanni haalt zijn niveau niet en wordt extra geviseerd door die kapiteinsband. Misschien is het beter dat hij geen aanvoerder meer is. Wie dan wel? Ik denk dan vooral aan Olivier Deschacht of Leander Dendoncker”, luidt het bij Coninx.

“Ik begrijp dan weer wel dat Hanni niet juichte bij zijn doelpunt. Dat is een reactie naar het publiek toe. Hij heeft de fans niet uitgedaagd door bijvoorbeeld het vingertje voor de mond te houden. Dus eerlijk gezegd: ik vind dat hij dat sereen heeft opgelost”, gaat Coninx verder. “Het is jammer dat er vooral één speler op de korrel genomen wordt, terwijl er nog een aantal ondermaats presteren. Nu ja, het Anderlecht-publiek is nu eenmaal kritisch. Uiteindelijk zie ik het allemaal wel goed komen, ook met Hanni. Zeker wanneer de ploeg echt begint te draaien.”

BELGA

Photonews

Photonews