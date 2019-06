Anderlecht en Standard polsen Dejaegere Stephan Keygnaert & Niels Poissonnier

05 juni 2019

Brecht Dejaegere (28) staat in de belangstelling van zowel Anderlecht als Standard. Beide clubs polsten naar de toekomstplannen van de speler bij zijn makelaar. Met AA Gent is (vooralsnog) geen contact opgenomen.

Brecht Dejaegere heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor AA Gent gespeeld. De makelaar van de 28-jarige middenvelder voerde de jongste weken verkennende gesprekken met Standard en Anderlecht. Hij heeft in Gent nog een contract tot juni 2022.

Dejaegere kwam in de zomer van 2013 als 21-jarige knaap van KV Kortrijk naar AA Gent op aandringen van de toenmalige Spaanse trainer Víctor Fernandez. Hij tekende een contract voor vijf seizoenen. Dejaegere liet zich meteen opmerken en was een van de sterkhouders in de latere kampioenenploeg van Hein Vanhaezebrouck.

In maart 2016 scheurde hij de voorste kruisband van zijn rechterknie en was zes maanden out. Het bestuur van de club steunde zijn speler met een contractverlenging en -aanpassing tot 2019.

Maar eenmaal terug uit die zware blessure had Dejaegere het moeilijk om zijn rol van onbetwiste titularis in de ploeg van Vanhaezebrouck weer op te nemen. De relatie tussen speler en trainer verzuurde.

Onder Yves Vanderhaeghe vond Dejaegere zijn tweede adem terug. En in februari vorig jaar werd zijn contract een tweede keer opengebroken, deze keer tot juni 2022. Vanderhaeghe gebruikte Dejaegere in de play-offs zelfs op ‘10’, maar diens opvolger Jess Thorup liet de vinnige, technisch aardige middenvelder daarna helemaal links liggen.

Dejaegere raakte steeds meer gefrustreerd en toonde zijn ergernis na de laatste play-offwedstrijd tegen Anderlecht enkele weken geleden: “Ik heb bij Gent elk jaar bewezen wat ik kon, en daar mocht wat meer vertrouwen tegenover staan.”

‘Grote naam’

De interesse van Standard en Anderlecht is niet onlogisch. Beide clubs kunnen een toegevoegde waarde op hun middenveld best gebruiken. De Rouches zagen Marin vertrekken naar Ajax, terwijl Vincent Kompany zo goed als zeker Trebel verliest.

Op zijn 28 is het bobijntje van Dejaegere nog niet af. De West-Vlaming stelde zich doorheen zijn carrière altijd professioneel op en verzorgde zich goed. Dejaegere heeft persoonlijkheid, durft zijn mening te geven in een kleedkamer, en zorgt steeds voor een gesmaakte mix van enthousiasme en kwaliteit.

Het is evenwel de vraag of de aanhang van Anderlecht warm wordt van de belangstelling voor Dejaegere. De fans hopen dat de eerste transfer in het tijdperk-Kompany een ‘grote naam’ wordt. Zo is sportief directeur Michael Verschueren tien dagen geleden gespot op de luchthaven van Birmingham, maar daarover is geen verder nieuws.

Vooralsnog blijft de interesse van zowel Standard als Anderlecht in Dejaegere beperkt tot gesprekken met de makelaar. AA Gent is daarbij (nog) niet officieel op de hoogte gesteld.

“Het is onze bedoeling om de sterkhouders maximaal te behouden”, aldus voorzitter Ivan De Witte. “Voor Brecht Dejaegere is volgend seizoen zonder twijfel een plaats in onze kern. We zullen zien wat de mercato brengt.”