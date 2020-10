Anderlecht en Rennes naderen akkoord over transfer Doku voor 27 miljoen euro, Kompany toont begrip PJC

04 oktober 2020

16u15 42 Jupiler Pro League Anderlecht en Rennes naderen een akkoord op clubniveau voor de transfer van Jérémy Doku (18). Het bedrag zou rond de 27 miljoen euro liggen. Doku liet ook de topper tegen Club aan zich voorbijgaan. Vincent Kompany toont begrip voor de nakende verkoop.

Het gaat om een contract van vijf jaar bij de koploper in de Ligue 1. RSCA weigerde eerst nog een bedrag van meer dan 20 miljoen euro, maar voorzitter Wouter Vandenhaute trok gisteren wel naar Frankrijk om verder te onderhandelen. Nu nadert een akkoord - de clubs zouden eruit zijn voor een som van 27 miljoen euro, met nog extra elementen. Doku was altijd gecharmeerd door de belangstelling.

Dat had ook gevolgen voor de topper tegen Club Brugge. Doku ging wel nog mee op afzondering, maar stapte vandaag niet meer op de bus richting Jan Breydel. Vincent Kompany toonde na de kansloze 3-0-nederlaag begrip voor de situatie. “Ik begrijp dat de club dit moet doen en ik begrijp waar Jérémy dit een goeie keuze vindt.”

“De situatie van Anderlecht is welbekend", aldus de Anderlechtcoach. “We hebben de ambitie om te concurreren met Club en te vechten voor de titel, maar op dit moment hebben we als club eigenlijk geen keuze. Hoe moeilijk dat ook is. We hebben wel één ongelofelijk geluk: achter Jérémy staat er nog heel veel jong talent dat er zit aan te komen. Supertalenten.”

