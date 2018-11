Anderlecht dankt Kums: spelmaker nekt ex-club (en negenkoppig) Gent met twee klasseflitsen Rudy Nuyens & Mike De Beck

11 november 2018

16u22 0 Anderlecht AND AND 2 einde 0 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Niet één zonder twee. In meer dan vijftien maanden had Sven Kums nog niet één keer gescoord voor Anderlecht, maar uitgerekend tegen zijn ex-club AA Gent prikte hij twee mooie goals tegen de touwen (2-0). De Buffalo’s beëindigden de wedstrijd met negen na rood voor Verstraete en Plastun.

Hein Vanhaezebrouck voerde liefst zes wissels door in het team dat donderdag onderuit ging bij Fenerbahce. Vranjes en Bornauw waren geblesseerd, Milic was geschorst, maar ook Gerkens, Saelemaekers en Bakkali vlogen naar de bank. Anderlecht voetbalde met een onuitgegeven ploeg, in een 4-4-2 met een ruit op het middenveld. Francis Amuzu werd linksback, Lokonga was de meest vooruit geschoven man op het middenveld en Dauda kreeg zijn eerste basisplaats naast Dimata. Jess Thorup voerde slechts één wijziging door in het team dat vorige week won van Kortrijk: Verstraete was weer fit, Andrijasevic verhuisde naar de bank.

Anderlecht kwam heel vroeg op voorsprong, na een domme overtreding van Esiti vlak voor de rechthoek. Sven Kums krulde de bal netjes naast de paal binnen. Zijn eerste goal voor Anderlecht zowaar. Kums was in zijn sas tegen zijn ex-club, want voor de rust knalde hij nog eens op de paal en dwong hij Kalinic tot zijn beste redding van de eerste helft.

AA Gent eiste na de vroege goal de bal op, maar het was opletten voor de omschakeling van de thuisploeg. Zo moest Souquet een flinke inspanning leveren om Dauda in extremis af te stoppen. Diezelfde Dauda miste nog een geweldige kans, na een goeie aanval over Trebel en Sanneh. Tussendoor zette Limbombe een knappe één-twee op met Yaremchuk, maar Didillon redde zijn schot attent.

Even na het halfuur schoot AA Gent zichzelf in de voet, toen Verstraete te stevig doorging op Dauda. Ref Lambrechts gaf eerst geel, maar haalde na tussenkomst van de VAR rood uit zijn achterzak. Met elf tegen tien kende Anderlecht in de aanloop naar de rust toch nog bange momenten. Het kwam goed weg toen Yaremchuk een uitstekende pass van Souquet op de kruising stifte.

Jess Thorup paste zijn team aan na de rust. Gent ging ook met een ruit op het middenveld voetballen, met Chakvetadze als diepste man achter de eenzame Yaremchuk. Kums zette Kalinic snel weer aan het werk, maar Gent was niet dood. Souquet ging op wandel door de Anderlechtdefensie en bediende Yaremchuk, die voor een open doelmond over knalde. Dimata volgde aan de overkant zijn voorbeeld en joeg eveneens een prima mogelijkheid over.

Gent voelde dat er ondanks de numerieke minderheid iets in zat en bleef moedig op zoek gaan naar de aansluitingstreffer. Limbombe kreeg een vrije schietkans toen Amuzu onder de bal doorging, maar hij mikte nipt naast. Kalinic hield Dimata van de 2-0, maar even later was de Gentse doelman toch geklopt. De Kroatische doelman had geen enkel verhaal tegen een magistrale uithaal van Sven Kums, die zo zijn tweede doelpunt in Anderlechtdienst maakte. Anderlecht haalde het einde zonder tegengoal. Ook dat was dit seizoen nog maar twee keer eerder gebeurd. Sven Kums kreeg nog een applauswissel. Igor Plastun toonde zich in de slotfase nog de slimste van de klas door bij een 2-0 stand rood te pakken. Jess Thorup verloor zijn eerste Belgische topper.