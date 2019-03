Anderlecht-coach Rutten onder de indruk van sterk Genk: “Cijfers liegen niet” TLB

30 maart 2019

22u56

Bron: Play Sports 0 Jupiler Pro League De kans dat er een nieuwe landstitel komt voor Anderlecht is bijzonder klein. Dat werd vanavond pijnlijk duidelijk voor paars-wit. Anderlecht-coach Fred Rutten zag zijn ploeg met 3-0 verliezen in Limburg en erkende de suprematie van de leider. “Cijfers liegen niet”, aldus Rutten.

“We begonnen met goede bedoelingen aan de match, maar gaven gewoon te makkelijk doelpunten weg”, opende Rutten bij ‘Play Sports’. “Ik dat we twee goals in geschenkverpakking hebben weggegeven en dat verraste me wel, omdat ik dat de voorbije weken niet gezien heb.”

Na rust kon Anderlecht de thuisploeg af en toe in de problemen brengen, maar scoren lukte niet. “We hebben in de tweede helft geprobeerd om wat zaken aan te passen, maar de kansjes die we kregen vielen niet binnen en dat was zonde. Met een aansluitingstreffer krijg je natuurlijk een andere wedstrijd, maar de bal ging er niet in. Ik voerde ook een dubbele wissel door (Trebel en Amuzu kwamen in het veld, red.) en daardoor konden we ook verder op de helft van Genk komen, maar de efficiëntie ontbrak.”

Rutten toonde zich ook onder de indruk van Genk. “Cijfers liegen niet, hé. Dit was een duidelijke en terechte zege van Genk. Zij hebben getoond dat ze klaar zijn om het gevecht aan te gaan. Wij? Ik weet waar we vandaan komen en vandaag stonden we gewoon tegen een erg sterke ploeg. Bij momenten deden we het ook wel goed, maar we hebben te makkelijk goals weggegeven.”