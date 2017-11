Anderlecht-Club RETRO (#4): Meester Vazquez slaat toe op vrije trap, "The Roef is on fire" en bloemen voor Timmy Anderlecht - Club Brugge: van 2014 tot nu Dries Mombert

11u55 0 Belga, Photo News De penseeltrekken van Vazquez, Davy Roef "on fire" en bloemen voor een 40-jarige Timmy Simons. Jupiler Pro League 9 september 1999: van die dag is het geleden dat Club Brugge in competitieverband nog een keertje kon winnen op het veld van aartsrivaal Anderlecht (2-3). In alle confrontaties die volgden in het Astridpark, pakte paars-wit minstens één punt. Zondag doet blauw-zwart een nieuwe gooi naar een driepunter, in de aanloop daar naartoe doken wij voor u in de archieven. Deze week laten we u alle onderlinge competitieduels op Brusselse bodem sinds die Brugse zege nog een keertje herbeleven. Vandaag deel vier.

19. 26/01/2014: 2-0

Anderlecht: Kaminski - Vanden Borre - Kouyaté - Mbemba - Deschacht - Bruno - Najar - Gillet - Praet ('84 De Zeeuw) - Cyriac ('76 N'Sakala) - Mitrovic

Club Brugge: Ryan - Hogli - Engels - Mechele - De Bock - Odjidja - Simons( '78 Meunier) - Vazquez - Refaelov ('46 Jorgensen)- Fatai ('59 De Sutter) - Lestienne

Scoreverloop: '39 Mitrovic (1-0), '88 N'Sakala (2-0)

Met Kehinde Fatai tovert de geschorste Michel Preud'homme in januari 2014 een serieus konijn uit de hoge hoed voor zijn eerste topper in Anderlecht. De jonge Nigeriaan geniet de voorkeur op Eidur Gudjohnsen en Tom De Sutter, maar die zet pakt niet al te goed uit. Anderlecht komt met een frommelgoal van het zuiverste soort op voorsprong. Gillet krijgt de bal tot bij Mitrovic en die aarzelt niet. Club Brugge kan in het Astridpark nooit een vuist maken. Bruno komt dicht bij de 2-0, maar aan het slot is het de ingevallen N'Sakala die de dubbele voorsprong droog in het hoekje legt. John van den Brom, bezig aan zijn laatse maanden bij Anderlecht, bouwt een nietsvermoedend feestje.

Photo News Fatai doet z'n stinkende best, maar overtuigen lukt niet.

20. 06/04/2014: 3-0

Anderlecht: Proto - Vanden Borre - Mbemba - Nuytinck - Deschacht - Najar - Kouyaté ('78 Kljestan) - Tielemans - Praet - Cyriac ('82 Pollet) - Mitrovic ('69 N'Sakala)

Club Brugge: Ryan - Meunier - Engels - Duarte - De Bock - Gudjohnsen ('68 Vazquez) - Simons - Jorgensen ('61 Odjidja) - Refaelov ('84 Sobota) - De Sutter - Lestienne

Scoreverloop: '22 Tielemans (1-0), '32 Cyriac (2-0), '40 Cyriac (3-0)

De tweede speeldag van de Play-offs in 2014 levert de eerste kraker in de eindstrijd van de competitie op. Nieuwbakken Anderlecht-coach Besnik Hasi schenkt Youri Tielemans vertrouwen en die stelt niet teleur. In een ijzersterke eerste helft zorgt de 16-jarige middenvelder met een stevige loeier voor de 1-0. Cyriac verdubbelt de voorsprong na een snelle counter, even later zorgt hij met een mooie penseeltrek voor de 3-0. Na amper veertig minuten is de wedstrijd gespeeld. Club Brugge voetbalt in de tweede helft nog een karrenvracht kansen bijeen, maar het kalf is al lang verdronken. Anderlecht op weg naar een nieuwe titel, het wint voor de 20ste keer op rij in eigen huis van Club Brugge.

Photo News 16 lentes en al scoren tegen Club Brugge: Youri Tielemans.

21. 30/11/2014: 2-2

Anderlecht: Proto, Vanden Borre, Mbemba, Deschacht, Acheampong, Defour ('56 Kljestan), Tielemans, Praet, Najar ('77 Kawaya), Mitrovic, Conte

Club Brugge: Ryan, De Fauw, Duarte, Mechele, De Bock, Simons, Vazquez, Vormer ('82 Storm), Refaelov, De Sutter ('75 Castillo), Izquierdo ('59 Gedoz)

Scoreverloop: '26 Vazquez (0-1), '35 Praet (1-1), '54 Deschacht (2-1), '89 Vazquez (2-2)

Nog zo'n wedstrijd waarbij het eigenlijk wel had gekund voor Club Brugge. Na de aftrap van wijlen Swat Van der Elst ontbindt Victor Vazquez zijn duivels een eerste keer op vrije trap. Praet maakt het Spaanse doelpunt via de paal ongedaan, terwijl Izquierdo nog geen minuut later de 1-2 laat liggen. Vroeg in de tweede helft duwt Deschacht tot zijn eigen verbazing de Anderlechtse voorsprong voorbij Ryan. Paars-wit lijkt op weg naar een nieuwe zege, zeker wanneer Proto aan het slot een penalty van Simons weet te stoppen. Met nog twee minuten te gaan verkijkt het Anderlecht-sluitstuk zich plots op een vrije trap van Vazquez. De Spaanse artiest schildert zijn voorzet in de kruising. 2-2, een billijk gelijkspel na een meer dan aardige vertoning.

Photo News Vazquez is de grote man bij Club met twee doelpunten.

22. 10/05/2015: 3-1

Anderlecht: Roef, Vanden Borre ('84 Colin), Mbemba, Deschacht, Acheampong, Defour ('72 Heylen), Tielemans, Dendoncker, Najar, Mitrovic, Praet ('92 Leya Iseka)

Club Brugge: Ryan, Meunier ('87 Storm), Duarte, Mechele, De Bock, Vormer, Vazquez, Simons, Refaelov, De Sutter ('46 Oulare), Izquierdo ('76 Coopman)

Scoreverloop: '1 Najar (1-0), '54 Mitrovic (2-0), '67 Refaelov (2-1), '92 Praet (3-1)

Met Davy Roef in plaats van de geblesseerde Proto schiet Anderlecht als een komeet uit de startblokken. Najar prikt de 1-0 na amper 50 seconden voorbij Ryan. Daarna is het vooral Roef die de show steelt. De jonge doelman houdt Club drie maal van de gelijkmaker, Mitrovic profiteert om de wedstrijd in de tweede helft helemaal dood te maken. Refaelov brengt nog even wat spanning, maar dichter komt Club Brugge niet. Praet doet de boeken in de slotseconden helemaal dicht, al blijft vooral Davy "The Roef is on fire" de grote held van de dag. Anderlecht wint, maar gaat in de play-offs, net als Club Brugge, kopje onder tegen een indrukwekkend AA Gent.

Belga Davy Roef viert met de supporters.

Jupiler Pro League 23. 25/10/2015: 3-1

Anderlecht: Proto, Gillet, Kara, Deschacht, Obradovic, Dendoncker, Tielemans ('78 Lukebakio), Defour, Ezekiel ('62 Acheampong), Okaka ('88 Sylla), Praet

Club Brugge: Bruzzese, Meunier, Mechele, Duarte, De Back, Claudemir, Simons, Vazquez, Dierckx ('62 Diaby), Pereira ('62 Vossen), Gedoz

Scoreverloop: '12 Okaka (1-0), '47 De Bock own (2-0), '57 Bruzzese own (3-0), '67 Proto own (3-1)

Ook tijdens het kampioenenjaar lukt het niet voor Club Brugge in het Constant Vanden Stockstadion. In het najaar van 2015 bekroont Okaka een leuk wedstrijdbegin met een voorsprong voor Anderlecht. Na de koffie ontaardt het spel in een festival van zogenaamde owngoals. Ezekiel mag als eerste vieren, al is het vooral De Bock die Bruzesse verschalkt. De Club Brugge-doelman doet er even later een schepje boven op. Met de nodige portie pech verdwijnt de 3-0 via de lat en zijn rug in doel. Ook Proto is tien minuten later hetzelfde lot beschoren. 3-1, eind oktober kijkt Club Brugge in zijn kampioenenjaar al tegen een vijfde nederlaag aan.

Belga Ezekiel viert, maar het is De Bock die Club 0-2 achter brengt met een eigen doelpunt.

24. 17/04/2016: 1-0

Anderlecht: Proto, Najar, Kara ('15 Badji), Nuytinck, Büttner, Tielemans, Dendoncker, Defour, Praet ('49 Duricic), Okaka, Acheampong ('83 Deschacht)

Club Brugge: Butelle, Meunier, Poulain, Denswil, De Bock, Simons, Vormer, Vanaken, Gedoz ('71 Vossen), Diaby ('66 Pereira), Izquierdo ('88 Bolingoli)

Scoreverloop: '60 Tielemans (1-0)

De play-offs in 2016 lijken uit te draaien op een strijd tussen Anderlecht en Club Brugge. De twee grootheden in het Belgische voetbal geven elkaar op 17 april een eerste keer partij. Beide ploegen zijn elkaar waard in een spannende topper in het Astridpark. Izquierdo, Okaka en Gedoz kunnen de score niet openen, Tielemans wel. Het goudhaantje van Anderlecht zet een prachtig één-tweetje op met Filip Duricic en is dan genadeloos: 1-0. De vroeg vervangen Najar komt aan het eind van de wedstrijd nog even op krukken piepen. Ondanks de zege moet Anderlecht de titel in 2016 toch aan Club laten.

Belga Najar schreeuwt het uit. De Hondurees loopt een zware knieblessure op.

Jupiler Pro League 25. 11/12/2016: 0-0

Anderlecht: Boeckx, Badji ('58 Bruno), Kara, Nuytinck, Obradovic, Tielemans, Dendoncker, Hanni ('80 Capel), Najar, Teodorczyk, Chipciu

Club Brugge: Butelle, Van Rhijn, Poulain, Denswil, Cools, Simons, Vormer, Vanaken, Vossen ('84 Wesley), Limbombe ('67 Refaelov)

Scoreverloop: /

Een opvallend beeld voor de Moeder der Belgische Toppers: Timmy Simons krijgt op het veld van de grote rivaal een stevige ruiker ter gelegenheid van zijn 40ste verjaardag. Leuk cadeau van paars-wit, al gaat het er op het veld wel wat bitsiger aan toe. Doelgevaar is schaars en het spel rommelt aan beide kanten. Enkel Anderlecht kan aanspraak maken op de zege, maar Dendoncker en Kara stuiten op een sterke Butelle. Wanneer de 1-0 dan toch in de maak is, wringt Chipciu de huizenhoge kans vakkundig de nek om. Geen winnaar, maar dicht bij een eerste zege in 25 wedstrijden op het Astridpark komt Club Brugge allerminst.

Belga Timmy Simons ontvangt bloemen voor de wedstrijd.

26. 23/04/2017: 2-0

Anderlecht: Boeckx, Appiah, Kara, Spajic, Obradovic ('90 Deschacht), Tielemans, Dendoncker, Trebel, Hanni ('86 Acheampong), Teodorczyk ('73 Thelin), Chipciu

Club Brugge: Butelle, Van Rhijn ('64 Palacios), Engels, Denwsil, De Bock, Simons, Vormer, Vanaken, Limbombe ('77 Vossen), Wesley, Izquierdo ('54 Claudemir)

Scoreverloop: '21 Dendoncker (1-0), '34 Kara (2-0)

Na de galawedstrijd in de kwartfinales van de Europa League tegen Manchester United geeft Anderlecht halverwege play-off I Club Brugge partij. Topschutter Teodorczyk mist in de openingsminuten de vroege 1-0, maar dat is enkel uitstel van executie voor Club. Na twintig minuten mept Dendoncker Butelle tegen het canvas met een heerlijke knal in de korte bovenhoek. De middenvelder verkeert in bloedvorm en samen met een bedrijvige Hanni trekt hij Anderlecht over de streep. Paars-wit is niet te houden en Kara kopt de Belgische recordkampioen snel op 2-0. Tot overmaat van ramp verliest Club ook nog Ruud Vormer in de eerste helft met een rode kaart. Zo komt Club alweer van een kale reis terug uit Anderlecht. Wordt het de 27ste keer eindelijk raak? We weten het morgen.

Photo News De vreugde is navenant. Anderlecht wint van Club en is op weg naar een nieuwe titel.

Photo News Dendoncker poeiert de 1-0 voorbij Butelle.