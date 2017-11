Anderlecht-Club RETRO (#3): de afgang onder Clement, de omstreden penalty van Gillet en de match die Odoi snel wilde vergeten Peter Luysterborg

11u00 16 photonews Drie momenten uit de voorbije jaren: de ontreddering bij Philippe Clement, de cruciale penalty van Guillaume Gillet en de wanhoop bij Denis Odoi. Jupiler Pro League 9 september 1999: van die dag is het geleden dat Club Brugge in competitieverband nog een keertje kon winnen op het veld van aartsrivaal Anderlecht (2-3). In alle confrontaties die volgden in het Astridpark, pakte paars-wit minstens één punt. Zondag doet blauw-zwart een nieuwe gooi naar een driepunter, maar ook in de aanloop daar naartoe doken wij voor u al in de archieven. Deze week laten we u alle onderlinge competitieduels op Brusselse bodem sinds die Brugse zege nog een keertje herbeleven. Vandaag deel drie.

13. 07/11/2010: 2-2

Anderlecht: Proto, Gillet, Juhasz, Mazuch, Lecjaks, Kouyaté, Kljestan, Legear (89' Diandy), Kanu, Suarez, Lukaku

Club Brugge: De Vlieger, Camozzato, Hoefkens, Van Gyseghem, Van der Heyden, Geraerts, Odjidja, Vargas (46' Lestienne), Dalmat (91' Vermeulen), Perisic, Kouemaha

Scoreverloop: 6' Dalmat (0-1), 21' Geraerts (0-2), 43' Juhasz (1-2), 45' Lukaku (2-2)

Àls Club al eens dicht bij de zege kwam in de voorbije achttien jaar in het Astridpark, was het ongetwijfeld op 7 november 2010. Na 21 minuten stond het al 0-2 voor blauw-zwart, een intikker van Dalmat en een vluchtschot van Geraerts. Pas met de rust in zicht ontwaakte Anderlecht. Juhasz kopte uit een hoekschop de aansluitingstreffer binnen. Twee minuten omspeelde Romelu Lukaku, op dat moment amper 17, netjes De Vlieger voor de 2-2. In het wedstrijdslot had het toch nog gekund voor Club, maar Kouemaha en Perisic stuitten op een sterk keepende Proto.

photonews Vargas vliegt Dalmat, die net de openingsgoal scoorde, rond de nek. Club zou tot 0-2 uitlopen, maar een zege leverde het niet op.

14. 01/05/2011: 0-0

Anderlecht: Proto, Gillet, Lecjaks, Mazuch, Kouyaté, Biglia (7' Marecek), Kljestan, Kanu (73' Diandy), Suarez, Lukaku, Veselinovic

Club Brugge: Coosemans, Hoefkens, Donk, Van Gyseghem, Van der Heyden (89' Diaz), Simaeys, Geraerts, Odjidja, Perisic, Dirar (92' Vermeulen), Kouemaha (79' Akpala)

Een duel in de play-offs dat zonder doelpunten eindigde. Coosemans redde in de beginfase een kopbal van Veselinovic. Biglia moest de strijd al na zeven minuten staken, de Argentijnse sterkhouder werd afgevoerd met een schouderblessure. Gillet en (vooral) Suarez kwamen dicht bij de openingstreffer. Na de pauze zag Simaeys een doelpunt afgekeurd worden wegens een overtreding van Kouemaha. In de slotfase miste Veselinovic op knullige wijze dé kans op een late Brusselse zege. Nul-nul, een resultaat waar beide ploegen niets mee opschoten in de strijd om de landstitel. Op de slotdag van de play-offs stelde RC Genk in een rechtstreeks duel tegen Standard de titel veilig.

photonews Lucas Biglia wordt afgevoerd met een schouderblessure.

15. 15/01/2012: 3-0

Anderlecht: Proto, Wasilewski, Juhasz, Deschacht, Kouyaté, Biglia, Kljestan, Gillet, Suarez (79' Canesin), Mbokani (91' De Sutter), Jovanovic (87' Kanu)

Club Brugge: Jorgacevic, Meunier (60' Akpala), Hoefkens, Donk, Almebäck, Stenman, Zimling, Odjidja (84' Van Acker), Dirar, Vazquez (60' Lestienne), Vleminckx

Scoreverloop: 3' Mbokani (1-0), 24' Jovanovic (2-0), 65' Suarez (3-0)

Kersvers Gouden Schoen Matias Suarez werd voor de aftrap gehuldigd en bedankte al na drie minuten met een schitterende assist voor Mbokani. Odjidja miste een uitstekende kans op de gelijkmaker, waarna Hoefkens een voetje meehielp bij de 2-0 van Jovanovic. Boeken dicht na 24 minuten. Ook de 3-0 van paars-wit kwam er met de gulle medewerking van Club. Suarez profiteerde van een gigantisch misverstand tussen Jorgacevic en Almebäck.

photonews Kersvers Gouden Schoen Matias Suarez wordt voor de aftrap gehuldigd. De Argentijn zou bedanken met een doelpunt en een assist.

16. 06/05/2012: 1-1

Anderlecht: Proto, Gillet, Juhasz, Kouyaté, Odoi (82' Molins), Biglia, Kljestan (74' De Sutter), Safari, Kanu (67' Canesin), Jovanovic, Mbokani

Club Brugge: Jorgacevic, Camozzato, Donk, Figueras, Almebäck, Zimling, Blondel (46' Van Acker), Odjidja (89' Akpala), Meunier, Lestienne (92' Vleminckx), Bacca

Scoreverloop: 71' Lestienne (1-0), 94' Gillet (pen., 1-1)

Een draak van een wedstrijd leek voor paars-wit op een anti-climax uit te draaien, maar in de 94ste minuut verloste Guillaume Gillet de morrende RSCA-aanhang uit zijn lijden. Vanop de stip bezorgde de Luikenaar paars-wit de landstitel, het startschot voor een lange feestavond. De door Club fel aangevochten penalty kwam er na een duel tussen Almebäck en Mbokani, waarin scheidsrechter Boucaut een strafschop zag. Opmerkelijk: Club-coach Christoph Daum trok nog voor de penalty genomen was ziedend van woede naar de kleedkamer. Twee jaar voordien pakte Anderlecht zijn 30ste titel in het stadion van de blauw-zwarte aartsrivaal. Op 6 mei 2012 deden de Brusselaars dat kunstje op eigen veld nog eens over.

photonews Guillaume Gillet schiet Anderlecht vanop de stip naar de titel...

photonews ... en bouwt een feestje met de supporters.

17. 11/11/2012: 6-1

Anderlecht: Proto, Gillet, Nuytinck, Kouyaté, Safari, Kljestan, Biglia, Praet, Bruno (82' Canesin), Mbokani (73' De Sutter), Jovanovic (87' Kanu)

Club Brugge: Jorgacevic (58' Kujovic), Högli, Figueras, Almebäck, Buysse, Blondel, Jorgensen (46' Van Acker), Odjidja, Lestienne, Trickovski (31' Refaelov), Tchité

Scoreverloop: 22' Bruno (1-0), 33' Mbokani (2-0), 41' Jovanovic (pen., 3-0), 54' Kljestan (4-0), 59' Lestienne (4-1), 86' Biglia (pen., 5-1), 91' Praet (6-1)

11 november, Wapenstilstand, maar niet die dag in het Astridpark. Georges Leekens had net zijn C4 ontvangen bij Club Brugge. Langs de zijlijn zag interim-coach Philippe Clement moedeloos toe hoe blauw-zwart werd weggespeeld. De Brugse defensie, met Almebäck en Figueras op kop, klungelde erop los. Voor Anderlecht was het de grootste winst in de topper tegen Club sinds 10 september 1977. Ook toen ging Club met 6-1 onderuit. De heenronde zit er op die 11ste november 2012 op. De Bruggelingen staan op dat moment met 22 punten op een troosteloze achtste plaats in de grijze middenmoot.

photonews Interim-coach Philippe Clement kijkt moedeloos toe hoe Club met 6-1 wordt weggespeeld.

18. 14/04/2013: 1-1

Anderlecht: Proto, Odoi, Kouyaté, Nuytinck, Deschacht, Biglia, Kljestan, Praet (38' Wasilewski), Suarez (46' De Sutter), Bruno (71' De Zeeuw), Mbokani

Club Brugge: Kujovic, Meunier, Donk, Duarte, De Bock, Jorgensen (65' Refaelov), Odjidja, Lestienne, Gudjohnsen (72' Trickovski), Vazquez (83' Stenman), Bacca

Scoreverloop: 28' Odoi (own, 0-1), 60' Mbokani (1-1)

Een bizarre topper, met een hoofdrol voor Denis Odoi. Club creëerde genoeg kansen om de wedstrijd al in de eerste helft te beslissen, maar ging rusten met een magere 0-1-voorsprong. Odoi verraste Proto met een ongelukkige tik tegen de bal. Wat later liep de RSCA-verdediger Bacca van de sokken, met een rode kaart tot gevolg. Kat in bakkie voor blauw-zwart, zo leek het, maar na een sterke eerste helft was Club nergens meer na de pauze. Anderlecht kwam met de moed der wanhoop terug in de match, vooral dankzij de inbreng van De Sutter en een machtige Mbokani. De Congolees kopte de gelijkmaker binnen en zorgde daarna constant voor paniek in de Brugse defensie. Alleen een tweede thuisgoal bleef uit.

photonews Denis Odoi krijgt rood, tot afgrijzen van Silvio Proto.

photonews Odoi druipt af naar de kleedkamers.