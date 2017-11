Anderlecht - Club RETRO (#2): het vingertje van Gert Verheyen, de frustraties van Geraerts ("Geklopt door de arbiter") en de beauty van Boussoufa Hans Op de Beeck

11u30 0 belga/photonews De frustraties van Geraets, de wondergoal van Boussoufa en het vingertje van Verheyen Jupiler Pro League 9 september 1999: van die dag is het geleden dat Club Brugge in competitieverband nog een keertje kon winnen op het veld van aartsrivaal Anderlecht (2-3). In alle confrontaties die volgden in het Astridpark, pakte paars-wit minstens één punt. Zondag doet blauw-zwart een nieuwe gooi naar een driepunter, maar ook in de aanloop daar naartoe doken wij voor u al in de archieven. De komende dagen laten we u alle onderlinge competitieduels op Brusselse bodem sinds die Brugse zege nog een keertje herbeleven. Hier deel twéé:

7. 23/10/2005 2-2

Anderlecht: Proto, De Man, Deschacht, Goor (77' M.Zewlakow), Traore, Vanden Borre, Vanderhaeghe, Wilhelmsson, Zetterberg, Akin (87' Jestrovic), M.Mpenza

Club Brugge: Butina, De Cock, Clement, Spilar, Vanaudenaerde, Englebert, Verheyen (74' Yulu Matondo), Vermant, Dufer (77' Roelandts), Leko, Balaban (88' Portillo).

Scoreverloop: 35' Akin (1-0), 46' Vermant (1-1), 50' Akin (2-1), 60' Verheyen (2-2)

Aangename klassieker, met Serhat Akin als de gevierde man bij Anderlecht. Met twee goals zette hij het Astridpark in lichterlaaie. Eerst op assist van Zetterberg, daarna kopte hij een vrije trap van Goor binnen. Maar Club kwam telkens terug. Via een vrije trap van Vermant en ook via Verheyen. Voor de gewezen Anderlechtspeler, constant uitgefloten door het thuispubliek, een aparte goal. Zijn eerste als Club-speler tegen Anderlecht en zijn 150ste competitiegoal voor Club. Het vingertje op de mond zei alles. Anderlecht zou dat jaar kampioen worden, blauw-zwart eindigde als derde achter Standard.

Belga Serhat Akin goed voor twee goals

8. 27/08/2006 1-0

Anderlecht: Zitka, Deschacht, Juhasz, Pareja, Vanden Borre (80' Legear), Vanderhaeghe, Goor, Biglia, Hassan (70' Van Damme), Boussoufa, Tchite

Club Brugge: Stijnen, Klukowski (81' Gvozdenovic), Maertens, Clement, Priske, Daerden, Englebert, Blondel, Roelandts (76' Yulu Matondo), Vermant, Salou (84' Balaban).

Scoreverloop: 55' Tchite (1-0)

Vroeg op het seizoen deelde Anderlecht al een flinke morele tik uit aan de aartsvijand. Paars-wit had voldoende aan een flits van Hassan, wiens voorzet acrobatisch werd binnengewerkt door Mémé Tchite, om afstand te nemen. Daarna lieten Roelandts en Balaban grote kansen op de gelijkmaker onbenut. Opnieuw zou Anderlecht kampioen worden, Club Brugge zou een rampzalig seizoen beleven en pas als zesde eindigen.

Eyckens Englebert tackelt Hassan.

9. 03/05/2008 2-0

Anderlecht: Zitka, Wasilewski (46' Hassan), Juhasz, Deschacht, Van Damme, Polak, Gillet, Biglia, Boussoufa (91' Goor), Vlcek (76' Legear), Frutos.

Club Brugge: Stijnen, Klukowski, Clement, Simaeys, Priske, Blondel (46' Kucera), Englebert, Geraerts, Leko, Sterchele, Salou (46' Sonck).

Scoreverloop: 16' Vlcek (1-0), 29' Van Damme (2-0)

Ook in een jaar dat Standard kampioen speelt, klopt Anderlecht Club in het Astridpark. Paars-wit start als een pletwals: Frutos kopt tegen de paal, Vlcek heeft maar in te tikken. Daarna trekt Verbist meteen rood voor een fout van Geraerts op Boussoufa. Geraerts achteraf: "Vandaag zijn we geklopt door Anderlecht én door de arbiter". Van Damme buffelt daarna de 2-0 binnen, waarna Club Stijnen mag bedanken dat er geen grotere cijfers op het bord komen. Blauw-zwart eindigt dat seizoen als derde, Anderlecht tweede.

Eyckens Geraerts krijgt rood voor deze tackle op Boussoufa.

Eyckens Boussoufa op de rug van doelpuntenmaker Van Damme.

10. 12/04/2009 1-0

Anderlecht: Schollen, Wasilewski, Juhasz, Deschacht, Van Damme, Polak, Chatelle (65' Legear), Gillet, Biglia, Boussoufa (88' Iakovenko), De Sutter.

Club Brugge: Stijnen, Klukowski, Simaeys, Alcaraz, Kruska (78' Vanheerden), Geraerts, Odjidja Ofoe, Daerden (46' Blondel), Dirar (78' Dahmane), Akpala, Sonck.

Scoreverloop: 23' Boussoufa (1-0)

Anderlecht was opnieuw in tweestrijd met Standard om de titel en had de drie punten broodnodig tegen de vijand uit Brugge. Na een hakbal van Van Damme scoorde Boussoufa de enige goal van de partij, al zag Sonck een kopbal op de gelijkmaker knap gered door Davy Schollen. Aan de overkant liet Legaer na Anderlecht op rozen te zetten. Paars-wit zou dat jaar na testduels de titel weer aan de Rouches moeten laten.

PN Alcaraz en Vadis pakkn Boussoufa stevig aan

11. 03/02/2010 3-2

Anderlecht: Proto, Gillet, Juhasz, Mazuch, Deschacht (71' Frutos), Van Damme, Kouyaté, Biglia, Boussoufa, Legear (46' Suarez), Lukaku (86' De Sutter).

Club Brugge: Stijnen, Klukowski, Donk, Alcaraz, Hoefkens, Blondel (80' Akpala), Geraerts, Odjidja Ofoe, Dirar (54' Vargas), Perisic, Kouemaha (69' Simaeys).

Scoreverloop: 5' Juhasz (1-0), 19' Odjidja Ofoe (1-1), 56' Kouemaha (1-2), 74' Frutos (2-2), 94' Boussoufa (3-2).

Club speelde een goed seizoen onder Adrie Koster, maar zou toch weer het onderspit delven na een straffe partij. Het kwam knap terug na een kopgoal van Juhasz op assist van Boussoufa via doelpunten van Vadis, een via Biglia afgeweken streep, en Kouemaha. De spits werkte binnen na sterk voorbereidend werk van Perisic. Tot de match kantelde, ook na rechtstreeks rood voor Vargas voor een tackle op Kouyaté. Frutos devieerde een voorzet van Suarez binnen voor de 2-2 en in blessuretijd voerde 'Bous' een kunststukje op. Aan de achterlijn voorbij Perisic om dan vanuit een schier onmogelijke hoek in de verste winkelhaak te trappen. In de reguliere competitie eindigt Club als tweede achter Anderlecht, met weliswaar 12 punten achterstand. Play-offs volgden voor het eerst.

Eyckens Boussoufa zet Perisic in de wind om dan hemels uit te halen voor de 3-2.

12. 03/04/2010 2-2

Anderlecht: Proto, Gillet, Mazuch, Juhasz, Deschacht, Van Damme, Kouyaté, Biglia, Boussoufa (86' Kanu), Suarez, Lukaku (70' De Sutter).

Club Brugge: Stijnen, Klukowski, Donk, Hoefkens, Demets (46' Dirar), Blondel (78' Lestienne), Geraerts, Odjidja Ofoe, Perisic, Sonck (64' Vargas), Kouemaha.

Scoreverloop: 16' Donk (own, 1-0), 53' Suarez (2-0), 55' Dirar (2-1), 81' Donk (2-2).

De match van Ryan Donk. De Nederlandse verdediger kopte eerst een vrije trap in eigen doel en toen even na de pauze Suarez er na voorbereidend werk van Lukaku en Van Damme 2-0 van maakte, baadde het Park al in een feestroes. Maar een effectzwangere vrije trap van Dirar en een retro van Donk zorgden nog voor een Brugs punt. Club eindigde de match ook weer met z'n tienen. In de toegevoegde tijd schoffelde Donk Kouyaté veel te zwaar onderuit. Anderlecht zou de eerste play-offs naar zijn hand zetten en na twee jaar Standard weer de titel vieren.