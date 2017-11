Anderlecht-Club RETRO (#1): het pijnlijke poortje voor Vermant, de hand van Jestrovic en Aruna die steevast voor Brugse nachtmerries zorgt Yari Pinnewaert

11u55 0 Rv, Photo news Jupiler Pro League 9 september 1999: van die dag is het geleden dat Club Brugge in competitieverband nog een keertje kon winnen op het veld van aartsrivaal Anderlecht (2-3). In alle confrontaties die volgden in het Astridpark, pakte paars-wit minstens één punt. Zondag doet blauw-zwart een nieuwe gooi naar een driepunter, maar ook in de aanloop daar naartoe doken wij voor u al in de archieven. De komende dagen laten we u alle onderlinge competitieduels op Brusselse bodem sinds die Brugse zege nog een keertje herbeleven. Hier is alvast deel één:

ISO Sport December 2000: Anderlecht viert, Club druipt af - en dat was ondertussen al héél vaak zo.

1. 6/2/2000: 1-1

Anderlecht: De Wilde, Crasson, Doll, Staelens, Dheedene (70’ Sonko), Goor, Van Diemen (70’ Soetaers), Zetterberg, Baseggio Stoica, Koller

Club Brugge: Verlinden, Borkelmans, Clement, De Brul, De Cock, Deflandre, Englebert, Nzelo-Lembi, Vermant, Martens, Verheyen

Scoreverloop: 0-1 Vital Borkelmans (67'), 1-1 Edrissa Sonko (80')

De huidige lijdensweg van Club Brugge in Anderlecht begon op zes februari 2000. Het Astridpark huldigde net die dag de van Club overkomen Lorenzo Staelens voor zijn Gouden Schoen, maar ondanks de paars-witte druk in de eerste helft kwamen de bezoekers toch op voorsprong dankzij een lage schuiver van aanvoerder Borkelmans. Toenmalig Anderlecht-coach Aimé Antheunis besloot met Soetaers en Sonko zijn laatste troeven op tafel te gooien en nadat Jan Koller de kruising trof achtte de Gambiaanse invaller zijn moment gekomen: bruggetje bij Vermant, een-tweetje met Baseggio om finaal Verlinden te vloeren in de verste hoek. 1-1 was meteen ook de eindstand.

ISO Sport Sonko bouwt een feestje na zijn fraaie gelijkmaker.

ISO Sport Borkelmans en Verheyen gaan de meegereisde fans bedanken voor hun steun.

2. 1/12/2000: 2-0

Anderlecht: De Wilde, Crasson, De Boeck, Doll, Dheedene, Goor, Hasi, Bassegio (42’ Ilic), Stoica (46’ Van Diemen), Koller, Radzinski (81’ Dindane)

Club Brugge: Nemec, De Cock (76’ Smolders), De Brul, Nzelo-Lembi, Van der Heyden (59’ Lesnjak), Simons, Vermant, Englebert, Verheyen, Mendoza (56’ Janssen), Martens

Scoreverloop: 1-0 Tomas Radzinski (19'), 2-0 Bart Goor (89')

In de drie jaren die volgden moest Club telkens puntenloos terug naar Brugge. In tegenstelling tot de vorige confrontatie in Anderlecht was de ploeg van Trond Sollied nu wél baas in de aanvangsfase, maar Radzinski kon een assist van Koller (die randje buitenspel vertrok) tegen de gang van het spel in verzilveren. Tussendoor miste Verheyen een opgelegde kans op de gelijkmaker en ontsnapte De Boeck aan rood na een aanslag op de knie van Martens, maar het slotakkoord was voor Goor. Hij liep Simons eruit en schoof de 2-0 voorbij een kansloze Nemec.

ISO Sport Radzinski springt in de armen van Koller nadat hij de opener voorgeschoteld kreeg.

ISO Sport Staelens, Crasson en Dheedene bouwen een feestje.

3. 21/12/2001: 1-0

Anderlecht: De Wilde, Van Hout, Crasson (40’ Ngalula Mbuyi), Hasi, Traore, Ilic (33’ Stoica), Hendrickx, Vanderhaeghe, Bassegio, De Bilde, Aruna Dindane

Club Brugge: Verlinden, De Cock, Nzelo-Lembi (30’ Sillah), De Brul, Van der Heyden (86’ Duarte), Englebert, Clement, Simons, Verheyen, Lange, Mendoza (68’ Ceh)

Scoreverloop: 1-0 Aruna Dindane (66’)

Ook op de verjaardag van de toen 58 jaar geworden Aimé Antheunis lukte het niet voor de Bruggelingen. Aruna Dindane bracht de thuisploeg op voorsprong nadat Stoica Van der Heyden veel te makkelijk kon aftroeven. Het leek een feestje in mineur te worden voor de Anderlecht-coach nadat de bezoekers een strafschop kregen na hands van Van Hout, maar aanvoerder Verheyen faalde vanop de stip en wat later viseerde hij ook nog de paal. Weer geen punten voor blauw-zwart.

ISO Sport Verheyen kon niet scoren vanop de stip...

ISO Sport ... dus gingen Hasi, Vanderhaeghe en De Wilde opnieuw aan het feest.

4. 23/03/2003: 5-1

Anderlecht: Zitka, Deschacht, De Boeck, Doll, Tihinen, Ngalula Mbuyi, Lovre (83' Michal Zewklakow), Kolar (81' Seol), Baseggio, Jestrovic (85' Mornar), Aruna Dindane

Club Brugge: Verlinden, De Cock, Clement, Maertens (62' Serebrennikov), Van der Heyden, Englebert, Simons, Ceh, Smolders (62' Stoica), Mendoza, Verheyen (46' Saeternes)

Scoreverloop: 1-0 Goran Lovre (26'), 1-1 Nastja Ceh (35'), 2-1 en 3-1 Nenad Jestrovic (42' en 43'), 4-1 Ngalula Mbuyi (58'), 5-1 Aruna Dindane (71')

Stevig oplawaai deze keer voor de West-Vlamingen. Na de fraaie opener van Lovre kon Ceh haast even fraai gelijk maken, maar nadat Jestrovic de 2-1 met de arm voorbij Verlinden sloeg, brak de veer bij de Bruggelingen. Jestrovic scoorde vanop de stip de 3-1, Ngalula Mbuyi mocht er na een zondagswandeling 4-1 van maken en Aruna Dindane, de beste man op het veld, zette de zware 5-1-eindstand op het bord.

Photo News Jestrovic zwaait een keertje met de hand waarmee hij de 2-1 maakte.

Photo News Ceh legde het Astridpark (heel even) het zwijgen op.

Photo News De ingevallen Stoica, die van Anderlecht naar Club was verkast, werd getrakteerd op een striemend fluitconcert.

5. 05/10/2003: 1-1

Anderlecht: Zitka, Deschacht, De Boeck, Kompany, Zewlakow, Hasi, Hendrikx (72' Zetterberg), Baseggio, Seol, Mornar (72' Doll), Aruna Dindane

Club Brugge: Verlinden, De Cock, Rozehnal, Clement, Van der Heyden, Gvozdenovic, Simons, Ceh, Mendoza, Saeternes (68' Stoica, 83' Lange)

Scoreverloop: 1-0 Aruna Dindane (26'), 1-1 Andres Mendoza (81')

Na drie verliespartijen eindelijk nog eens een puntje voor Club. Baseggio en Ceh viseerden al gauw de doelpaal, maar het was andermaal Aruna Dindane die met een subtiele deviatie in de rol van boeman kroop voor Club. Vooral Nastja Ceh was er enkele keren dicht bij, maar telkens was er Zitka of het doelhout om een Brugse goal te voorkomen. Gelukkig voor blauw-zwart vond Andres Mendoza in het slot van de wedstrijd toch nog een gaatje tussen de hand van Zitka en de doelpaal.

Photo news Mendoza gaat na zijn late gelijkmaker even luisteren wat het thuispubliek daarvan vindt.

Photo news Aruna was nog maar een keertje de boeman voor Club.

6. 11/12/2004: 2-1

Anderlecht: Van Steenberghe, Michal Zewlakow, Kompany, Tihinen, Vanden Borre, Hasi (42' Vanderhaeghe), Iachtchouk (62' Jestrovic), Zetterberg, Wilhelmsson, Mbo Mpenza, Aruna Dindane

Club Brugge: Butina, De Cock, Maertens (83' Clement), Rozehnal, Van der Heyden, Simons, Englebert, Ceh, Verheyen, Balaban (30' Victor, 78' Gvozdenovic), Lange

Scoreverloop: 0-1 Natsja Ceh (20'), 1-1 Yves Vanderhaeghe (67'), 2-1 Nenad Jestrovic (86')

Eind 2004 klom Club eerst op voorsprong en het was weer Nastja Ceh die trefzeker was met een gekruist schot. Nadien kregen de bezoekers nog een dot van een kans via Lange na een lang uitgesponnen aanval, maar hij kopte naast. Voort van de rest was het al Anderlecht wat de klok sloeg. Aruna Dindane zaaide vernieling op de flank, de ingevallen Vanderhaeghe borstelde heerlijk raak en in het slot van de wedstrijd knalde Jestrovic Anderlecht, ook al ingekomen, naar een nieuwe 2-1-zege.

Photo news Dolle vreugde bij Vanderhaeghe & co na de gelijkmaker.

Photo news Ook Jestrovic was het delirium nabij na zijn winner.